Sympatická brunetka sa však už dlhší čas prezentuje iba na sociálnej sieti, kde propaguje rôzne výrobky či natáča krátke videá v štýlových outfitoch. Najnovšie sa pochválila novou farbou vlasov. Niektorým jej skalným priaznivcom to nedalo a na rovinu jej napísali túto vec: „Veľmi ma mrzí, že si skončila s YouTubom. Skoro všetci moji najobľúbenejší youtuberi skončili,“ konštatovala jej fanúšička z Česka. „S ničím som neskončila, rada by som sa raz k videám vrátila, ale momentálne to tak necítim, že by som odovzdávala to, čo by som chcela. Veľa mojich videí bolo prepojených s cestovaním a práve v zahraničí som sa dobíjala energiou a inšpiráciou na ďalšie. Verím, že keď sa svet dá opäť do pohybu, videá budem vedieť tvoriť úplne spontánne,“ reagovala LucyPug.

Takto dnes Lucy vyzerá. Zdroj: Instagram LucyPug

