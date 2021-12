Andrea žije už niekoľko rokov v registrovom partnerstve s manželkou Terezou, s ktorou vychovávajú synčeka Timoteja. „Áno sme si povedali na jeseň roku 2019 po štyroch rokoch. Svadba bola krásna, oddávala nás Dagmar Pecková. Pretože páry rovnakého pohlavia v Česku ani na Slovensku oficiálne svadbu mať nemôžu, stačil nám neoficiálny obrad pred priateľmi a rodinou. Registrovať sme sa nechceli, pretože registrácia nám nedáva takmer nič. Lenže potom prišla korona a to nás donútilo ísť to na úrad podpísať. Cestovali sme často so synom na Slovensko a späť do Prahy, pravidlá pre prejazd hraníc sa stále menili a chceli sme mať v ruke aspoň nejaký papier, že sme rodina,” prezradila Andrea pre české super.cz.

Šťastná rodinka. Zdroj: instagram/tim_and_tes

Andrea sa dokonca pochválila aj fotkami zo svadby. Ako však riešili otázku rodičovstva? „Moja žena je o pár rokov staršia, takže kto bude prvý rodiť, bolo jasné. A druhé dieťa nám, dúfam, časom porodím ja. Ako sme riešili otca, si s dovolením nechám pre seba,“ dodala.

Prečítajte si tiež: