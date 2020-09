Herečka Zdena Studenková (66) v poslednom čase ohuruje dokonalou vizážou všade, kde sa objaví. Rovnako tak to bolo aj v nedeľu na slávnostnom galavečere Slovenka roka. Tam spolu s omladenou Kamilou Magálovou (69) strčili do vrecka všetky mladšie dámy.

Galavečer Slovenka roka bol tento rok doslova prehliadkou ženskej krásy. Okrem osobnosti z oblasti kulúry, športu, zdravotníctva či biznisu zaujali aj dve hviezdy SND Zdena Studenková, ktorá získala mimoriadne ocenenie spolu s epidemiologičkou Zuzanou Krištúfkovou a Kamila Magálová, ktorá triumfovala v kategórii Kultúra a umenie a odniesla si aj titul Absolútna Slovenka roka 2020.

Zdena Studenková prekvapila už na začiatku leta novými vlasmi, ktoré ju výrazne omladili, a v poslednej dobe sa čoraz viac oblieka odvážnejšie. Na nedeľňajšom galavečere znova ohúrila dokonalou vizážou a krásnymi šatami, ktoré jej pekne lemovali štíhlu postavu. Ako doplnok zvolila výrazný náhrdelník, a jemne šperky na rukách.

Odovzdávanie ocenení ankety Slovenka roka v priestoroch historickej budovy Slovenského Národného Divadla v Bratislave. Na snímke v strede je Zdena Studenková, Mária Reháková a Kamila Magálová. Zdroj: MATEJ KALINA

Najviac však v ten večer prekvapila jej o tri roky staršia herecká kolegyňa Kamila Magálová. Keď vyšla na pódium, ostali na nej visieť nielen všetky oči pozvaných hosti v sále divadla. Herečka, ktorá v novembri oslávi okrúhlu 70-ku, vyzerala o 15 rokov mladšie a hoci sa hovorí, že prvú operáciu tváre podstúpila v päťdesiatke, oficiálne priznala úpravu viečok iba nedávno.

,,V umeleckej brandži to je normálne. Ak sa to robí s mierou, je to v poriadku, horšie je, keď sa z toho stane závislosť. Napríklad viečka som si dala urobiť. V mojom veku je už na iné zákroky neskoro. Jeden chirurg mi totiž povedal, že najlepší vek na vylepšovanie je okolo štyridsaťpäťky, potom to už nemá význam,“ povedala nedávno v časopise 50+. Nech je to akokoľvek, aj najväčší kritici omladzujúcich zákrokov musia uznať, že Kamila vyzerá perfektne a všetko urobené naozaj z mierou.

Odovzdávanie ocenení ankety Slovenka roka v priestoroch historickej budovy Slovenského Národného Divadla v Bratislave. Na snímke je Kamila Magálová. Zdroj: MATEJ KALINA

Galavečer si nedal ujsť ani predseda Národnej rady SR Boris Kollár, ktorý vyvetral tri svoje ženy. Priamy prenos si užil s expartnerkou Petrou Krištúfkovou a ich spoločnou dcérou Ester, ktorá sa predviedla v šatách ako princezná. Nechýbala ani staršia dcéra poslankyne Vanessa Krištúfková.

Dominike Cibulkovej pridala kamera desať kíl navyše

Na prenose nechýbala ani Dominika Cibulková, ktorej robil spoločnosť manžel Michal Navara. Bývalá tenistka mala tú česť, aby odovzdala cenu v kategórii Šport. Prenos podľa jej slov takmer nestihla pre povinnosti okolo malého synčeka Jakubka, od ktorého odbehla na poslednú chvíľu. Napokon však všetko dobre dopadlo. No keď sa objavila na pódiu, mnohí diváci sa nestačili čudovať, ako ju kamera až príliš rozširovala. Aj keď je Dominika dva mesiace po pôrode, možno mohla zvoliť iný model šiat, no na záberoch mimo kamery bola za hviezdu. Priesvitná róba s volánikmi z dielne Valentino z nej urobili hotovú divu.