Na Ostrove lásky sa to už začína rozbiehať. Prvotné párovanie nedopadlo tak, ako si mnohí predstavovali a jeden párik sa už nedokáže ani vystáť.

Tým párikom je Naty a David. Vysoký brankár si síce blondínku sám vybral, no pre neho to zrejme bola iba z núdze cnosť. Keď sa totiž hneď po prvom párovaní vo vile objavila bombshell Natália, z ktorej sa všetkým chalanom podlomili kolená, David mal oči len pre ňu. A Naty odsunul na druhú koľaj. Alebo lepšie povedané, na piatu.

Naty nezniesla poníženie a odišla z postele, v ktorej spala s Davidom. Zdroj: TV Markíza

Neprehodil s ňou ani jednu vetu, venoval sa iba bývalej misske Natálii a dokonca večer, keď všetci zaľahli do postelí, sa Naty otočil chrbtom a štebotal si s Natáliou, ktorá ležala na vedľajšej posteli. A to blond Slovenku už dorazilo. Schmatla vankúš, perinu a zo spoločnej postele sa presunula k Lii. Takéto poníženie pred celým Slovenskom a Českom by nechcela zažiť žiadna žena. Sledujte Love Island na VOYO.

