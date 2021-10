Zuzana Plačková a jej manžel René si uplynulý týždeň zapamätajú do konca života. V pondelok ráno im na dvere zaklopala NAKA, nasledovali domové prehliadky a dvojica strávila tri noci v CPZ v Galante. Vo štvrtok ich sudca prepustil zo zadržania, no trestné stíhanie stále pokračuje. Ak si však myslíte, že to kráľovnej Instagramu uškodilo, ste na omyle!

Zuzana si dlhé roky žije ako skutočná kráľovná. Má vlastnú značku oblečenia, vlastní kaviareň, pravidelne si užíva na luxusných dovolenkách, vlastní niekoľko nehnuteľností, predáva vlastný kolagén, CBD, kozmetiku či rôzne darčekové predmety. Že sa jej takto darí, vďačí aj úspechu na Instagrame. Postupne si na svojom profile vybudovala obrovskú základňu fanúšikov, čo je ako magnet na rôzne spolupráce a firmy sa o ňu trhajú. „Post stojí 5 000 až 10 000 eur. Plus DPH,“ prezradila minulý rok cenu svojho proma. „Jedno ‚storíčko‘ ide od 1 500 eur plus DPH,“ dodala.

Zuzana Plačková si poriadne zarobí aj predajom kolagénu. Zdroj: INSTAGRAM J. A.

Keď ju uplynulý pondelok spolu s manželom zadržala NAKA a oboch obvinili z drogovej trestnej činnosti a členstva v zločineckej skupine, mnohí jej neprajníci sa tešili, že jej kraľovanie na slovenskom Instagrame sa skončilo a firmy s ňou už nebudú chcieť mať nič spoločné. Stal sa však pravý opak. Len niekoľko hodín po jej pondelkovom zadržaní jej začali pribúdať noví sledovatelia doslova závratnou rýchlosťou. V momente, keď ju zadržali, mala na konte 756-tisíc sledovateľov a k včerajšiemu dňu ju sledovalo už 816-tisíc ľudí! V priebehu pár dní tak získala 60-tisíc nových fanúšikov, čo sa niektorým influencerom nepodarí dosiahnuť ani za niekoľko rokov. A to ani zďaleka nie je všetko!

Zuzana Plačková a jej manžel René milujú luxus. Zdroj: Czechcasting.com, Instagram, TV Markíza

„Ešte vás zaujíma, koľko mám videní teraz na ‚story’. A to je okolo 800- až 900-tisíc. Bežne som mala o dosť menej,“ priznala v sobotu Plačková. „A prečo máš toľko videní?“ opýtal sa jej ironicky René. „Aaa, vieš čo? Mala som rušný týždeň,“ konštatovala. Celé Slovensko však po jej prepustení čakalo hlavne na jej vyjadrenie. „Čo sa týka vyjadrenia, najlepšie bude, keď sa vyjadríme vo štvrtok. Dúfam, že všetko dobre dopadne, lebo trestné stíhanie, ktoré je vedené voči mne a Renému, považujeme za nedôvodné a úprimne veríme, že sa dokáže naša nevina a spravodlivosť zvíťazí,“ dodala. „Rozhodnutie súdu je voči 2 osobám prepusteným zo zadržania právoplatné, prokurátor podal sťažnosť proti nevzatiu do väzby 2 osôb, zvyšných 6 obvinených podalo sťažnosť proti vzatiu do väzby. O sťažnostiach bude rozhodovať Najvyšší súd SR 7. októbra 2021,“ povedala v deň ich prepustenia hovorkyňa Špecializovaného trestného súdu Katarína Kudjáková.

Ak sudca vo štvrtok rozhodne v prospech ich neviny, dá sa povedať, že celá táto kauza jej pomohla v biznise. Keď si pred zadržaním pýtala za jeden post od 5- do 10-tisíc, teraz, keď jej Instagram doslova vybuchol, si pokojne bude môcť pýtať dvakrát toľko. A to už sú poriadne mastné cifry! Okrem toho, nie nadarmo sa hovorí, že aj zlá reklama je reklama. Jej nové teplákové súpravy, kolagén či mejkapy sa jej síce vždy dobre predávali, no nikdy nešli tak enormne na dračku ako teraz po jej opletačkách s políciou.

A ako sa pred sudcom obhajovala? V uznesení z 30. 9. 2021 sa uvádza, že tvrdila, že jej je krivdené, pretože má dostatočne vysoký príjem a nie je odkázaná na to, aby predávala drogy. Jej mesačný príjem je 100 000 – 200 000 eur. Pochádza najmä z predaja kolagénu, výživových doplnkov, jej kolekcie oblečenia, kozmetiky. Okrem toho pre firmy poskytuje spoluprácu vo forme súťaží, platených reklám na ich produkty. Minulý rok mala obrat 1 milión eur a tento rok túto hranicu dosiahla už v polovici roka.