Ľudia si pre prípad núdze prerábajú pivnice na úkryty, pripravujú potravinové zásoby a niektorí si už dokonca aj kúpili aj staré vojenské bunkre. Mimoriadny dopyt po balíčkoch prežitia hlásia army shopy či obchody so špecializovaným vybavením. „Radi by sme vás upozornili na zvýšený záujem o tento produkt, ako aj o ďalšie v kategórii Emergency/Survival,“ svieti veľkým písmom na jednom z internetových obchodov pri tzv. núdzovom balíku. V ponuke majú 7-dňový, mesačný a dokonca aj ročný. Ide o presne určené množstvo potravín, ktoré by malo v prípade núdze postačovať človeku na prežitie.

V núdzovom balíčku je hlavne zásoba jedla a dôležitá je aj fľaša s filtrom. Zdroj: outoodr.sk

„Počas mimoriadnych situácií a potravinovej krízy je jednou z najdôležitejších vecí zabezpečiť dostatok jedla a vody. Preto sa odporúča vytvoriť si primerané zásoby potravín. Ponúkame komplexné balíčky núdzových potravín, ktoré v nepriaznivých situáciách poskytnú človeku optimálnu výživu,” píše sa na stránke firmy.

"Ja si nič také nechystám a doma toho veľa nemám, keďže nestíham nakupovať, takže, keby prišla vojna, ja som úplne nahratá (smiech). Jedny sucháre mám doma. Vôbec nič nemám absolútne nachystané a ani nad tým nerozmýšľam," prezradila nám politická redaktorka Gabriela Kajtárová.

Markizácka redaktorka Gabriela Kajtárová. Zdroj: Instagram Gabriela Kajtárová

"Ja sa snažím celú situáciu si nepripúšťať. Jeden môj vzdelaný kamarát, s ktorým som sa o tom rozprávala mi povedal, že keby sa nedajbože vojna prevalila až sem, môže byť pod prvým mostom kdekoľvek na svete, všade ťa to nájde, lebo to by bola strašná vojna. Keď sa niečo začne, balíček pomoci či záchrany mi bude na figu. Ja sa snažím ľudom dodávať najmä dobrú náladu a energiu," reagovala speváčka Maja Velšicová.

"Nič také ako balíček záchrany doma, nemáme, ani nechystám, počúvam denne od našich politikov, že sme chránení, nemáme sa čoho báť, plynu máme dosť. Verím, že nás to, že sme v EU chráni. Samozrejme, že sa zo dňa na deň môže všetko zmeniť, ale myslím, že to už nebude na balíček záchrany," reagovala Iveta Malachovská.