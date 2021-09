Aký ďalší zákrok ste sa rozhodli podstúpiť?

Je to trošku zložitejšie, pretože ja si dám vždy poradiť od môjho doktora Štefánika a on najlepšie vie, čo treba vo výsledku urobiť. Čo je vhodné a čo by som potrebovala. Primárne idem na výplne, budeme plniť pery, robiť kontúru tváre a uvidíme, čo pán doktor uzná za vhodné. Premýšľala som aj o niečom novom, ako sú foxy eyes, čo je veľmi populárny zákrok. Pozdvihne to časť medzi očami a obočím.

Máte pred zákrokmi strach?

Čo sa týka výplní, tak tých som absolvovala už niekoľko, takže už viac-menej viem, do čoho idem.

Česká "Barbie" Gabriela Jiráčková pri skrášľovacom zákroku na bratislavskej klinike. Zdroj: EMIL VAŠKO

Prečo navštevuje kliniku na Slovensku a nie v Česku?

Už dlhšie som hľadala kliniku, kde by robili veľkú škálu zákrokov. Od tých menších po tie väčšie a najmä, aby robili aj trendy zákroky a nebáli sa ísť trošičku ďalej. Nechcela som, aby sa zameriavali iba na rekonštrukciu alebo na nejaké naprávanie vecí, ktoré nedokázala spraviť matka príroda. Chcela som, aby boli pyšní, že sme spoločne posunuli krásu a to som našla práve tu, na tejto klinike.

Plánuje si dať vylepšiť aj niečo ďalšie?

Okrem prsníkov nemám nič upravené, tým, že bola karanténa. Mala som veľa práce a hlavne nekonali sa žiadne akcie a ani som nemala kam ísť, tak som vzhľad neriešila. Venovala som sa ďalším mojim projektom. Na výplni som bola naposledy pred rokom a pol. Teraz obnovím to, čo tam nie je.

A čo plány do budúcna?

Určite zákrok lip lift – drobným rezom v oblasti nosa sa posunie kúsok pier, aby boli výraznejšie a potom sa nemusia plniť. Je to lepšie, lebo výplne sú dočasné a toto je trvalé. Takže to by som veľmi rada a ešte uvažujem o nose. Inak si myslím, že budem spokojná. Ale ja nikdy nehovorím nikdy. Trendy sa stále rozširujú.

Česká Barbie Gabriela Jiráčková alias Lolo ta Bella. Zdroj: Instagram @Lolotabella

Ako vaše úpravy vníma rodina?

Zatiaľ som neprišla s niečím, čo by ma nejako výrazne zmenilo alebo žeby ma nespoznali. Myslím si, že taký stav ani nenastane, pretože mám hranice a aj estetické cítenie. Nechcem to hnať do extrému. S každou mojou menšou premenou so mnou súhlasili. Naposledy som si dala upraviť zuby.

