Základné cesto

80 g vody ● 80 g mlieka ● o 85 g masla ● 115 g hladkej múky ● 4 vajcia /200 g/ ● 1 čl cukru ● štipka soli

​Vodu, mlieko a maslo rozpustíme, pridáme cukor a soľ a necháme zovrieť. Prisypeme múku a za stáleho miešania odpaľujeme 2 – 3 minúty. Horúcu zmes vložíme do kotlíka a K-čkovým nástavcom mixujeme na stredných otáčkach. Postupne po jednom pridávame vajíčka. Hotové cesto dáme do vrecúška a pomocou cukrárskej špičky striekame požadované tvary. Pečieme 25 minút na 160 °C. Rúru nesmieme otvárať.

Lucka z Pečie celé Slovensko. Zdroj: RTVS

Slaný karamel so škoricou

250 g kryštálového cukru ● 125 g masla ● 125 g šľahačky ● 1 čl (kopcom) soli ● 1 čl mletej škorice

Cukor si rozpustíme na panvici a dáme skaramelizovať. Do zlatého karamelu pridáme škoricu, soľ a maslo izbovej teploty a premiešame. Následne pridáme zohriatu šľahačku – pozor, bude to prskať a miešame, kým sa nám zmes nespojí. Povaríme asi 3 minútky a cez sitko scedíme do zaváraninovej fľašky a ponorným mixérom rozmixujeme, čím docielime krémovejšiu konzistenciu. Necháme vychladnúť.

Vanilkový krém

500 ml mlieka ● 140 g cukru ● vanilkový lusk ● 60 g kukuričného škrobu ● 120 g žĺtok ● 40 g masla ● 200 g šľahačky

Mlieko s polovicou cukru (70 g), vyškrabanou vanilkou a so strukom dáme variť. V miske si zmiešame žĺtka, zvyšný cukor (70 g) a kukuričný škrob. Zovreté vanilkové mlieko lejeme na žĺtkovú zmes za stáleho miešania. Misku následne dáme nad paru a varíme do zhustnutia. Pridáme maslo a spojíme. Na záver vyberieme vanilkový lusk, opláchneme ho, vysušíme a môžeme ho vložiť do nádobky s cukrom. Krásne nám ho prevonia. Hotový vanilkový krém zakryjeme potravinovou fóliou na dotyk a necháme vychladnúť. Vychladnutý krém ručným mixérom prešľaháme a ručne k nemu primiešame vyšľahanú šľahačku. Zmes rozdelíme na 2 časti a do jednej primiešame slaný karamel (100 g).

Pripravte si Luckine vianočné veterníky. Zdroj: archív

Na polevu

5 PL kryštálového cukru ● 100 ml mlieka ● práškový cukor podľa potreby

Cukor upálime, a keď už je tekutý, prilejeme mlieko, necháme vrieť a miešame, kým sa karamel nerozpustí. Odstavíme z ohňa a do karamelového mlieka postupne pridávame preosiaty práškový cukor, kým poleva nezhustne. Ja to skúšam tak, ako ma to naučila moja babička. Po opaku lyžice nesmie stekať, ale ju musí obaliť.

Pripravte si Luckine vianočné veterníky. Zdroj: archív

Skladanie

Veterník si zúbkovým nožom prekrojíme. Vrchnú polovicu namočíme do polevy a hneď nazdobíme. Ja mám veľmi rada sušené lupene ruží, ktoré dodajú veterníčku krásnu vôňu. Použila som aj čokoládové vianočné dekorácie. Na spodnú polovicu si nastriekame pomocou vrecka a ozdobnej špičky vanilkový krém tak, že v strede urobíme hniezdo – miesto na slaný karamel. Pomocou vrecka do hniezda pridáme karamel a zakryjeme ho karamelovým krémom, ktorý nanesieme tiež pomocou vrecka a špičky. Prikryjeme vrchnou časťou veterníka a dáme na pár hodín stuhnúť do chladničky. Dobrú chuť. Krásne a sladké sviatky s najbližšími vám želám.

