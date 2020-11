Michal Kubovčík a Dano Heriban v Pumpe nikoho nešetria. V najnovšom diele sa na muške ocitol Skrúcaný, ktorý sa pred 5 mesiacmi v 60 ke stal štvornásobným otcom. „Keď bude mať vaša Ella stužkovú, tak vy už budete mať koľko rokov, preboha? 78? Ona bude mať prvýkrát panáka a v rohu bude sedieť pán praotec Skrútený, vás to nedesí?“opýtal sa ho Heriban. „Nedesí ma to. Neriešim to,“ odpovedal mu Skrúcaný.

Erika Judínyová Zdroj: Instagram

„Ale asi si veľmi nezatancujete a tiež neviem, či sa vám v pamäti zachová naveky stužková,“ pokračoval Dano. „Uvidíme, no, je to individuálne. Ja to tak nepociťujem. Síce som nevyspatý ako sviňa, padám na hubu, ale tak čo už,“ pokračoval Judínyovej manžel. Heriban sa ho vzápätí opýtal, koľko majú rokov jeho staršie deti „Ježišu, no tak keď vás do hrobu nepriviedli tie tri predošlé deti, tak ste to riskli so štvrtým, čo?“ zaklincoval to Heriban. A Števo sa iba pousmial.





Prečítajte si tiež: