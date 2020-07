U političky Moniky Beňovej tak pôjde o druhý pôrod po dlhých 30 rokoch. Toľko má totiž jej prvorodený syn Martin. Ten sa tak o pár mesiacov vo veku, keď by už aj on mohol mať dieťa, dočká sestričky Ley. Dá sa povedať, že to je akýsi nový trend byť mamou po 50-ke. Bábätku sa totiž nebráni ani 54-ročná Sisa Sklovska. „Celé to absolútne nechávam na čas. Žiadne tlačenie na pílu. Kebyže sa to stalo mne s manželom, bola by som nadšená, veď by to bolo moje prvé dieťa. Netreba všetko rozpočítavať na dni a sekundy. Treba to nechať na prírodu,“prezradila nám Sklovska.

Zora Czoborová s manželom Petrom Illiášom zatiaľ spoločného potomka nemajú. Zdroj: EMIL VAŠKO

Po 50-ke má už napríklad aj Zora Czoborová, ktorá zatiaľ tiež nemala šťastie mať dieťatko. Vedela by si predstaviť ísť v šľapajách Beňovej? „Myslím si, že to je úžasné. Dieťatko je požehnanie. Verím tomu, že obidve, Erika Judínyová aj Monika Beňová, veľmi túžili po dieťatku, obe deti boli plánované, je to úžasné. Keď si to vedia zariadiť a že sa budú bábätku naplno venovať, tak to nie je problém,“prezradila nám Zora.

No kým Sisa by dieťa stále privítala, taká Zuzana Vačková by si teraz na dieťa už netrúfla. „Podporujem každého v jeho rozhodnutí. Netrúfam si povedať, či je to dobré alebo zlé. Dievčatá to tak cítia a to je úžasné, že sa do toho púšťajú. O ďalších deťoch už neuvažujem. Myslím si, že to celé je výsostnou vecou daného páru, ktorý sa o bábätko pokúša. Všetkým, ale veľmi držím palce a teším sa s nimi,“povedala nám herečka.