Adriana Sklenaříková býva sem-tam aktívna na sociálnej sieti. A práve tam občas ukáže aj svoje súkromie. A inak tomu nebolo nedávno, keď zverejnila krátke video. To ju zachytáva v záhrade, ako nakrúca akýsi spot aj s jej dcérkou Ninou. Z dievčatka, ktoré v auguste oslávi už štyri roky, vyrástla krásna parádnica. Tá donedávna nosila ofinku, no tú jej slávna mama už zapína sponkami na bok. Malej princezničke to neskutočne pristane. Rodičia tak môžu byť na ňu právom hrdí.

Slovenská topmodelka Adriana Sklenaříková. Zdroj: Getty Images

