Keď začínala v modelingu, mala všetky prednosti, ktoré Paríž u nových modeliek oceňoval a oceňuje dodnes: slovanský šarm, dlhé blond vlasy, plné pery, krásny úsmev, zmyselný pohľad, sexi dekolt a dlhé nohy. Jej podobou na lietadlách sa pár rokov pýšila i spoločnosť, ktorá v minulosti lietala aj na Slovensko. Kráska z Brezna sa stala známou a obdivovanou najmä ako miss zázračnej podprsenky wonderbra. Propagovala ju päť rokov. Okrem očarujúceho dekoltu preslávili Adrianu aj najdlhšie nohy vo svete módy – majú 126 centimetrov. Vďaka nim je zapísaná v Guinnessovej knihe rekordov.

Adriana Sklenaříková kedysi ako úspešná topmodelka. Zdroj: archív

Pracovala pre svetových návrhárov a má za sebou množstvo pózovaní pred objektívmi elitných fotografov. V roku 2006 ju zvolili za najsexi ženu sveta v časopise FHM. Aj keď na modeling ešte nezanevrela, venuje sa i podnikaniu, herectvu a je ambasádorkou francúzskeho Červeného kríža. Adriana je druhýkrát vydatá. Jej prvou veľkou láskou bol francúzsky futbalista Christian Karembeu. V decembri 1998 sa za neho vydala na Korzike. Napriek tomu, že to vyzeralo na krásny vzťah až do smrti, v marci 2011 sa rozišli. V júni 2014 sa vydala znova. Jej vyvoleným sa stal francúzsko-marocký miliardár arménskeho pôvodu Aram Ohanian (52). Svadba sa konala v Monte Carle. Dvojica sa teší aj zo spoločnej dcérky Niny, ktorá nedávno oslávila 3. narodeniny.

A nikto by nepovedal, že jej slávna mama má už päťdesiat. „Fíííha, to už mám toľko? Vôbec to neriešim. Mňa to skôr trápilo, keď som mala 40, vtedy som bola z toho nejako na nervy, že čo a ako pôjde môj život, ale dnes mi to už vôbec nepríde. Čas tiká rovnako pre všetkých a je zbytočné s tým strácať čas,” prezradila nám oslávenkyňa.

