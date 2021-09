Viacerí Slováci majú istotne ešte v živej pamäti diváčku Zuzanu z prvej časti očkovacej lotérie, ktorú vyžrebovali, no nestihla povedať heslo do 20 sekúnd, lebo živý prenos sledovala cez internet. Jej „slávu” však teraz zatienil iný divák. Posledným hosťom štvrtého nedeľného žrebovania bola zdravotná sestra z prvej línie z Považskej Bystrice Andrea Piačková. Tá z osudia vytiahla lístok, na ktorom bolo napísané Eduard z Batizoviec. V tej chvíli ešte nikto netušil, ako „hviezdou" sa Edo už o pár sekúnd stane. „Prosím", zdvihol telefón v časovom limite. „Áno, tu Edo," prikývol moderátorom. „Čo práve robíte?" zisťovala Vera.

Anka Šišková zvolila nešťastný strih šiat. Zdroj: RTVS

„Maľujem byt. V nedeľu večer mi to prišlo ako dobrý nápad," zasmial sa a moderátori ho vyzvali povedať heslo. Čo však nasledovalo, čakal iba málokto. „Žiaľ, nepoviem vám heslo," reagoval smutne Edo. „To nemyslíte vážne! Skúšajte, zapínajte" hecovala ho Vera. „No, žiaľ, nie," pokračoval Edo, ktorý však z toho, že prišiel o 100-tisíc eur, nijakú drámu nerobil. „Edo, Edko, to je mrzuté,” konštatoval Forgáč. „No to hej, ale nebola to moja priorita,” prekvapil všetkých pokojnou reakciou pán Edo. „Nie je to ani zábavné...” chytal sa za čelo Forgáč. „Nie je? Prečo?” zabával sa Edo, čím Marcela ešte viac šokoval. „Potom dobre, keď ste takýto optimista, my sa veľmi tešíme. Jediní sklamaní sme my a tvorcovia televíznej relácie,” dodal očividne pobúrený Marcel s tým, že mu posielajú aspoň tisíc eur, za ktoré si môže domaľovať byt.

Hneď na to, ako zložil, internet doslova vybuchol. Jedna skupina ho považovala za hviezdu, iní nerozumeli tomu, na čo sa vôbec registroval do lotérie, keď potom nesleduje živý prenos a obral sa tak o krásnu výhru. „A Edko to dnes zabil… Peniaze naozaj nie sú v živote najdôležitejšie, zobral to s prehľadom. Takže, Edko, nech nie sú šmuhy po maľovaní bytu," reagoval divák Pavol. „Gratulujem, Edo, viac takých hrdinov! Im to frkol na rovinu, že má celú ich očkovaciu lotériu v…” napísala diváčka Jana, ktorej to však dali mnohí poriadne „vyžrať.” „Edo je asi cvok. Najprv sa tam prihlási a potom jeho priorita nie je 100-tisíc, ale maľovanie,” nechápali diváci. „Keby mal v píííp lotériu, tak sa tam asi neregistruje!” hromžili mnohí Slováci. „Edo sa nemal ani registrovať, keď to má tak na saláme a zjavne mu 100-tisíc k životu nechýba. Mohli vytiahnuť lístok niekoho, komu by fakt pomohli," zamyslela sa diváčka Lucia. A ako smoliara Eda vidí moderátor Forgáč?

“Je to jeho voľba, že nepozeral lotériu. Mne bol veľmi sympatický tým, že vravel, že má iné priority. My sme sa nedozvedeli, čo to bolo, možno zdravie, v tom prípade je to v absolútnom poriadku, skrátka pohybujem sa v rámci pravidiel a celé to vypálilo takto. Edova smola bude znamenať nabudúce šťastie pre niekoho iného v podobe 200-tisíc eur. Bol veľmi sympatický tým svojím postojom, že sa z toho nezosypal, že nám nevynadal, že nepovedal nič nepekné. Mám pocit, že ani nezvýšil hlas,” prezradil nám Forgáč, z ktorého bolo cítiť, že mu to bolo ľúto. “Bol som sklamaný, lebo my tým ľuďom naozaj prajeme. Keď už tie peniaze sú investované na túto vec, nech si ich ľudia rozdelia, je to krásna suma,” povedal.

Prečítajte si tiež: