Lásku svojho života sa v šou rozhodol nájsť aj sympatický učiteľ gymnázia a milovník futbalu Martin. Ako priznal, doteraz nemal šťastie na ženy, pretože žiadna nemala pochopenie pre jeho koníčky. Aj preto k nemu trojica expertov vybrala krásnu Popradčanku Janku, ktorá miluje šport. Obaja si pred samotnou svadbou od projektu sľubovali veľa a verili, že pred oltárom bude konečne stáť ich spriaznená duša a stratená polovička. Keď do miestnosti vošiel ako prvý vyštafírovaný ženích, na pohľade nevestinej mamy bolo okamžite vidieť, že je zle. Nešlo o to, že by bola nespokojná s jeho výzorom, problém bol niekde inde.

Ženích Martin. Zdroj: tv markíza

„Aký je maličký! Naša Jana bude vyššia o hlavu!“ povedala okamžite synovi Jankina mama. „Som spokojná, chlapec je zlatý, usmievavý, taký spokojný. Na výzor je pekný, aj celkovo. Pôsobí veľmi dobre, len či jej nebude trošku prekážať tá výška… no ja neviem. Ona si predstavovala trošku vyššieho, pretože Janka je dosť vysoká a tam sú asi také 3 centimetríky rozdiel,“ obávala sa mamina.

Jankina mama a brat hneď zhodnotili, že je dosť maličký. Zdroj: tv markíza

Keď následne vošla nevesta, obavy mamy sa potvrdili. Kým ženích bol nadšený a na kráske mohol oči nechať, na Janke bolo vidieť sklamanie. Priznala to aj osamote na kameru a dala jasne najavo, že experti zjavne nevypočuli jej základné prosby. „Ja som stále v tých požiadavkách hovorila, že chlap musí byť proste odo mňa vyšší. Ja som fakt vysoká baba, a keď je odo mňa nižší, tak mne to… neviem… pripadá také, že to nevyzerá veľmi dobre, keď je pri mne nejaký nižší chlap,“ priznala s trasľavým hlasom a ledva zadržiavala slzy. Ako to dopadne, uvidíte budúci utorok na Markíze.

