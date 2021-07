Dnes už rozvedení Braňo a Nora, ktorí si nevedia prísť ani na meno, na kastingoch vyberali 12 najlepších, ktorí sa následne presťahovali do ich garáže a bojovali o dva milióny slovenských korún. Keď to teraz diváci po 11 rokoch opäť sledujú, nestačia sa diviť, čoho boli niektorí exoti schopní. O najväčší škandál sa vtedy postarala krátkovlasá Zuzana, ktorá sa najprv pred kamerami vyzliekla donaha a bez hanby sa pred celým národom kúpala vo vani. Eso v rukáve si však vtedy 27-ročná Košičanka ešte stále nechávala pre seba.

Zuzana mala v čase natáčania Mojsejovcov 27 rokov. Zdroj: Markíza

Aby upútala Mojsejovcov a prebojovala sa ďalej, verejne vyhlásila, že bola milenkou Petra Stašáka. „Bol to môj milenec. Áno, je starý, ale mňa takéto typy priťahujú. Povedal mi, že ma miluje a že je niekde na turné so svojou manželkou. A ja zrazu vidím jeho ženu tu v robote. A on už bol s ďalšou milenkou. Je to tak, dve-tri milenky ti treba,” šokovala v roku 2005. Samozrejme, Stašák to poprel a ani toto priznanie jej nepomohlo, aby ju Braňo a Nora vybrali do ich domu.

