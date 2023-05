V šou Ruža pre nevestu bude opäť poriadne dusno. Posledná pätica dievčat sa poriadne pustí do seba a do tváre si vykričia nechutné veci. Priscilla dokonca konfrontuje Petranu so šokujúcim zistením!

Šou sa pomaly, ale isto blíži k svojmu záveru. O srdce ženícha Tomáša už bojuje len päť dievčat. No a v dnešnej epizóde to bude poriadne drsné! Krásky sa začnú medzi sebou hádať, kričať po sebe a mladučká Petrana, ktorá bola už mierne pod parou, zahlási, že za všetko môže Mirka. A práve to Priscillu naštartuje k tomu, aby jej do očí vykričala, čo sa dozvedela.

Priscilla Petrane vykričala, že pred šou si Tomáša prelustrovala a všetko si o ňom naštudovala. Zdroj: TV Markíza

„Ty si tá, čo má čo najviac rozprávať Petranka! Ty si sem tiež došla z úplne iného dôvodu! Všetko si mala naplánované! Ty si ešte vedela aj to, ako Tomáš vyzerá predtým, ako si sem prišla! Vedela si o ňom úplne všetko! Došla si sem, akoby si mala naučenú encyklopédiu. Vedela si ako vyzerá, ako sa volá!” vrieskala po nej vytočená Priscilla a radšej z vily odišla von. ,,A čo, že som vedela, ako vyzerá? A čo si myslíš teraz, že akože čo?” bľabotala Petrana smerom k Mirke, ktorá sa do hádky tiež zapojila. ,,Prelustrovala si si ho na Tik Toku!” reagovala rozčúlene blondínka. Doteraz najdrsnejšiu časť si pozrite už dnes večer na Markíze.