Návrhárka Andrea Koreňová vopred avizovala, že na mólo BMD povolala aj dámy, ktoré sa pýšia kyprejšími krivkami. Ako priznala, nechala sa inšpirovať svetovým trendom, keď XL modelky hrdo prezentujú aj tie najluxusnejšie zahraničné značky. Lenže po tom, čo tieto slečny absolvovali celodenný nácvik, prišiel šok. Organizátori ich z online prenosu nemilosrdne vystrihli. Tŕňom v oku im vraj bola influencerka a vizážistka plnších tvarov Michaela "Mikela" Gubranová a exfarmárka Beáta Rusnáková.

Exotická Paula so synom Christianom Alexandrom. Zdroj: Ramon Lesko

Tento fakt poriadne vytočil aj Jakuba Petraníka, ktorý sa v minulosti párkrát postavil na mólo v rámci módnych dní a organizátorom verejne naložil. “Hanba vám. Tieto ženy boli vystrihnuté z prehliadky, pretože podľa organizátorky nespĺňajú normy jej estetického vnímania ženského tela. Istá značka priniesla kolekciu šiat pre ženy plnších tvarov. Tieto ženy boli vystrihnuté z materiálov, ktoré sa natočili počas tejto diskriminujúcej módnej prehliadky. Dnes by som už na BMD predvádzať nešiel, pretože odmietam tolerovať vo svojom okolí ľudí, ktorí súdia ľudí na základe telesných mier, orientácie a farby pleti,” reagoval pohoršene Petraník na Facebooku.

A čo na to samotná plus size modelka, ktorú takto nechutne vyškrtli? “Bolo mi to ľúto aj kvôli babám, ktoré sa na to tešili a vopred to hovorili rodine. Žijeme v inej dobe ako kedysi a podľa mňa by sa mali akceptovať všetci. Nie sme v dobe, kedy musia byť všetky modelky vychudnuté. Už máme okolo seba aj modelky, ktoré majú väčšiu veľkosť ako XS. Pani organizátorka nám vôbec neoznámila, že nás vystrihli a to nás sklamalo. A keď sa to udialo, nedvíhala nám telefón,” povedala nám sklamaná exfarmárka Beáta. Snažili sme sa získať aj stanovisko organizátorov, ale do uzávierky nám nereagovali.