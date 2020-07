Tvár markizáckej Smotánky Erika Judínyová si s manželom Štefanom Skrúcaným už vyše dvoch mesiacov užívajú dcérku Ellu. Ešte o väčšie prekvapenie sa však len nedávno postarala europoslankyňa Monika Beňová, ktorej sa po synovi Martinovi, ktorý má 30 rokov, koncom roka narodí dcérka Lea. Tú Monika čaká s mladým priateľom, len 36-ročným právnikom Ľubomírom. Čo na tento novodobý trend byť mamičkou po 50-ke hovorí temperamentná Sisa?

Speváčka Sisa Sklovska. Zdroj: ARCHÍV J. L

„Čo sa týka Eriky Judínyovej, to viem, že sa veľmi snažili o dieťa a nakoniec sa im to podarilo. Trvalo im to veľmi dlho. Štefan mi dokonca aj hovoril, že si povedali, že to už nechajú tak a uvidí sa. Tiež som mu povedala, nechajte to tak, ono to príde. A prišlo! Erike, samozrejme, veľmi gratulujem, keďže je to jej prvé dieťa. O Monike Beňovej som sa dozvedela len nedávno. Rovnako tak jej gratulujem. Dnešná doba je úplne iná. Dnes si ženy môžu dovoliť mať dieťa aj po päťdesiatke,“reagovala speváčka, ktorá sa netají tým, že aj ona by si s manželom Jurajom (68) ešte trúfla na dieťa.

Sisa Lelkes Sklovská a Juraj Lelkes Zdroj: Emil Vaško

„Ja to celé absolútne nechávam na čas. Žiadne tlačenie na pílu. Celoživotne hovorím, aj mojím študentom spevu, nech je to len prirodzene. Kebyže sa to stane mne s manželom, bola by som nadšená, veď by to bolo moje prvé dieťa. Opakujem, netreba tlačiť na pílu a všetko rozpočítavať na dni a sekundy. Treba to nechať na prírodu,“ dodala Sisa. Ktovie, možno sa skutočne zadarí aj im.