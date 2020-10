Zlatá maska žne úspechy po celom svete. V Česku a na Slovensku však ide o jeden z najväčších televíznych prepadákov. Dôvod? Diváci sa zhodli, že od začiatku nerozumeli pravidlám, no oveľa väčším problémom bolo to, že Slováci nepoznali českých účinkujúcich a naopak, Česi nemali ani poňatia, kto sú tí naši. Keď detektívi neraz tipovali, že pod maskou môže byť Marián Gáborík či Marián Hossa, taká Jiřina Bohdalová netušila, o kom je reč. A keď si nedávno dala masku dole česká speváčka Eva Burešová, Slováci nemali ani páru, kto to je.

Šou Zlatá maska Zdroj: Tv joj

A to teraz zažila aj Sisa Lelkes Sklovska. Tá bola v kostýme Zmrzliny. Po odhalení ostali českí fanúšikovia dosť zmätení. „A kto to ako je? Pre väčšinu Čechov opäť ťažká neznáma,“ reagovala česká diváčka. „Nevedela som vôbec, kto to je“, alebo „Ja tu pani vôbec nepoznám,“ pokračovali ďalší. „Je škoda, že to nie je relácia zvlášť pre Čechov a Slovákov. Možno by to potom malo väčšiu sledovanosť,“ zhodli sa viacerí.