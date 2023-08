Slovenská Cher opäť dráždi odvážnymi fotkami z dovolenky. Postavu by Sise Lelkes Sklovskej (57) mohli závidieť aj mnohé omnoho mladšie ženy. Tentoraz však najmä mužských fanúšikov potešila aj záberom hore bez...

Slnko, more, párty a letné drinky - to je neodmysliteľnou súčasťou každej dovolenky v podaní opernej divy a jej manžela. Ako nedávno priznali, život si užívajú naplno aj napriek svojmu veku, ktorý by mnohí označili za pokročilý.

Sisa s Jurajom. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CvFRZkYqXVI/

Speváčka si však počas relaxu na dovolenke vždy nájde chvíľku aj pre svojich fanúšikov, ktorých neustále teší fotkami či videami. Prednedávnom zverejnila záber z ostrova Malorka, ktorým šokovala aj svojich najvernejších obdivovateľov. Svoju závidenia hodnú postavu často vystavuje v plavkách, avšak teraz odhodila bikinovú podprsenku a svoje prednosti zakryla ľahkým plážovým prehozom. Pozor Sisa, aby si neukázala viac, ako si pôvodne chcela.