Modelka Silvia Kucherenko patrí až k nadmieru aktívnym celebritám na sociálnych sieťach. Fanúšikom rada predvedie svoje sexi krivky v plavkách, ktoré jej niekedy sotva zakrývajú to, čo by malo ostať zahalené. Najnovšie však zašla už poriadne za hranicu. „Keď ma sledujete na Instagrame, tak ste si museli všimnúť, že ma veľmi zaujal pole dance. Jennifer Lopez dostala kedysi ponuku vo filme Hustlers, kde sa musela naučiť pole dance a povedala, že nič ťažšie v živote nerobila. Môžem potvrdiť, že je to veľká drina. Keby som mohla, som na tyči zavesená nonstop každý deň,“ zverila sa nedávno Kucherenko, ktorá úplne prepadla tomuto druhu tanca a pravidelne chodí na tréningy. Odtiaľ sa chváli zábermi, ktoré zverejňuje fanúšikom na Instagrame.

Silvia Kucherenko Zdroj: Instagram

Napriek tomu, že blondínka je mamou 9-ročného syna Alexandra, postavičku má ultra štíhlu, a tak ju rada vystavuje na obdiv, čo je o nej známe už dlhodobo. Nie je to tak dávno, čo sa však sťažovala, že ju prenasleduje „úchyl“, možno práve pre jej dráždivé fotky, ktoré zverejňuje. Silvia zverejnila video z tréningu pole dance, no tie erotické roznožky v ňom si tentokrát mohla odpustiť.„Mýliť sa je ľudské, ale je to makačka, milujem to. Súrne potrebujem tyč aj domov,“ napísala Kucherenko na Instagrame a priložila aj video. Na ňom „rozčapuje“ nohy ako zo striptízového baru. Silvi, a potom sa čuduješ, že ťa otravujú „uchyláci“...

