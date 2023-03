Silvia Kucherenko po rozvode so Sergejom Kucherenkom, ktorý si odpykáva vo väzení svoj trest, dlho sama neostala. Už viac ako rok sa stretáva so známym aktivistom Martinom Daňom. Jej reakcia však vyznieva, akoby sa k nemu ani nechcela priznať…

Silvia Kucherenko a Sergej sa rozviedli v júni 2019. Tri roky sa po boku Silvie neobjavoval žiadny nový muž. Všetko sa zlomilo až v roku 2022. Na Instagram začala zverejňovať tajomné fotky a videá s nejakým mužom. Sedela napríklad v aute a držala ho za ruku, potom sa pochválila krásnou kyticou ruží a pridala srdiečko, alebo si užívala posedenia na terase v rakúskom Kitsee a na videách bolo vidno, že má neustále pánsku spoločnosť. Keď sa jej minulý rok fanúšikovia na Instagrame opýtali, či má nového priateľa, pretože celá žiari, odpovedala: „Mám.” Jeho totožnosť však neustále prísne tají. Nám sa však postupne podarilo zistiť, že by malo ísť o známeho aktivistu Martina Daňa.

Sillvia Kucherenko Zdroj: Instagram @official_silviakucherenko

Silvia sa s ním najčastejšie objavuje v reštauráciách v rakúskom Kitsee, kde Daňo býva. Ľudia ich však spoločne videli aj na iných frekventovaných miestach. V známej čínskej reštaurácii v centre Bratislavy, vo vychytenej reštaurácii v rakúskom Bergu a dokonca ich pristihli aj vo veľkoobchode so stavebninami. Často spoločne chodievajú aj na východ do Humenného, odkiaľ Daňo pochádza. Okrem toho Silviu minulý rok pravidelne navštevoval v rodinnom dome jej mamy, u ktorej ešte donedávna bývala. Tam sme ho zastihli minulý rok v auguste, ako od nej odchádza na jej luxusnom požičanom bielom aute.

Kucherenko sa však pred pár mesiacmi od mamy odsťahovala do bytu v Podunajských Biskupiciach. A práve kúsok od jej bytovky, na pumpe, sme ich pred pár dňami spoločne načapali. Silvia Martina čakala v aute, on si na benzínke zatiaľ kúpil hotdog, potom k nej pristúpil do auta a odfrčali preč. Tí, ktorí o ich vzťahu už dlhšie vedia, nechápu, ako sa títo dvaja vlastne dali dokopy. Nie je žiadnym tajomstvom, že Silvia si potrpí na okázalý luxus a Daňo medzi horných desaťtisíc rozhodne nepatrí. „Má samé exekúcie a je ešte stále stíhaný za daňový podvod. Ale Kucherenko má vlastnú webstránku, kde predáva svoje produkty a aj YouTube kanál, a to všetko jej spravuje Daňo. Dokonca sa hovorí, že ju chce pretlačiť do politiky,” povedal nám náš dobre informovaný zdroj.

Silvia sa na druhý deň k ich stretnutiam vyjadrila na Instagrame. „Od rána mi tu vyzváňajú telefóny. Posielate mi fotky, volajú mi novinári, nech sa vyjadrím. Milí novinári, ak nemáte niečo vážnejšie ako hotdog v ruke na pumpe ako dôkaz, tak to nechajme v rovine konšpirácií. Želám vám krásny deň,” povedala Silvia, ktorá si článok asi zle prečítala. Dôkazom o ich bližšom vzťahu totiž nie je iba hotdog na pumpe, ale fakt, že už vyše roka sa pravidelne stretávajú, dostáva od neho kvety, dary a ľudia ich často vídavajú na romantických posedeniach v reštauráciách.