Silvia Chovancová Lakatošová (47) sa v roku 1993 stala poslednou federálnou Miss Československo. O niekoľko rokov neskôr začala sama organizovať súťaž krásy s názvom Miss Universe SR. Darilo sa jej, no časom prišli problémy. Minulý rok však prekvapila, keď oznámila, že sa spája so Zuzanou Plačkovou a v lete vybrali aj finálovú dvanástku. No potom nastalo ticho.

Ochrannú známku Miss Slovenskej republiky si dal zaregistrovať ešte po rozdelení republiky Jozef Oklamčák. V roku 1996 však vznikla nová súťaž o miss organizovaná agentúrou Forza. V roku 1998 sa preto organizátori Miss Slovenskej republiky (Oklamčák Production) a Miss Slovensko (Forza) dohodli na spojení dvoch súťaží, aby malo Slovensko konečne len jednu miss. Vzápätí však ohlásila vznik novej súťaže krásy Silvia Lakatošová a nazvala ju Miss SR. Oklamčák ako majiteľ ochrannej známky okamžite názov napadol. Lakatošová dostala predbežné opatrenie, a tak vsunula medzi názov slovo Universe. Spor bol roky na súde. Dlhé obdobie sa Silvii darilo veľmi dobre a vďaka jej súťaži Slovensko spoznalo missky ako Eva Džodlová, dnes už Rezešová, Zita Galgóciová, Lucia Senášiová, Denisa Mendrejová či Jeanette Borhyová.

Miss Universe 2009 Denisa Mendrejová. Zdroj: Emil Vaško

Prvý veľký problém nastal ešte v roku 2012. Kastingy na jej miss meškali a nikde o nich nebola ani zmienka. Silvia to vtedy odôvodnila tak, že ich museli presunúť pre predčasné parlamentné voľby, keďže v ten istý deň sa malo konať aj finále. No oveľa väčší problém nastal v roku 2018. Lakatošovej súťaž krásy sa už na televízne obrazovky nedostala. Finálový večer sa konal iba formou live streamu z podniku v Banskej Bystrici na YouTube a sociálnych sieťach. V roku 2019 sa následne Miss Universe SR spojila s českou Miss a diváci ju mohli sledovať iba na obrazovkách Prima Plus. No a v roku 2020 už vôbec nebol žiadny prenos.

V júni 2021 však prišlo veľké prekvapenie! Lakatošová sa spojila so Zuzanou Plačkovou. „Súťaže krásy organizujem 22 rokov a prostredníctvom nich sa nám podarilo objaviť mnohé krásne a hlavne talentované dievčatá. Dnes je však iné obdobie a aj pandémia nás ešte viac všetkých presunula do online priestoru. Keďže chcem, aby krása a charizma našich dievčat oslovila a inšpirovala aj mladú generáciu, hľadám nové cesty. Spojenie so Zuzanou, ktorá vie vynikajúco narábať so sociálnymi sieťami, sa mi zdá ako výborný spôsob”, reagovala vtedy Lakatošová.

V júni a v júli prebehli v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici kastingy a Plačková a Lakatošová vybrali už aj finálovú 12-ku. Fanúšikovia súťaže s napätím čakali, kedy nablýskaný večer prebehne. V septembri sa však Plačková zmietala v problémoch, keď ju zhabala NAKA a tri noci strávila v CPZ. „Príprava na súťaž pokračuje ďalej, nemá to so vzniknutou situáciou nič spoločné," vyjadrila sa vtedy Silvia pre magazín Emma. Odvtedy však začalo byť okolo prenosu podozrivé ticho. Teraz je február a dvanástka dievčat, ktorú vybrali ešte minulý rok v lete, sa zatiaľ na móle nepredstavila. Zaujímalo nás, či sa súťaž bude vôbec konať? „V týchto dňoch dávame všetko dokopy. Čakáme, ako to bude s opatreniami, či sa uvoľnia a dávame postupne dohromady, kedy bude finále. Keď budeme mať aj z celosvetového Miss Universe presné pokyny, tak to dáme všetko von na Instagram. Určite to bude tento rok,” ubezpečila nás Silvia Lakatošová.