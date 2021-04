Šieste kolo Tvojej tváre bolo plné nadupaných vystúpení. Víťazom sa stal Braňo Mosný so svojím perfektným tanečným vystúpením, no v šoku ostala porota z niekoho celkom iného. Áno, z Dušana Cinkotu, ktorý všetkým otrčil holý zadok!

Diváci videli doteraz rozhodne najvtipnejšiu premenu. Fero Joke sa zmenil na Sisu Lelkes Sklovsku. Komikovi prišla dať dokonca sama rady, ako sa do čísla čo najdôveryhodnejšie vcítiť. Potom však prišlo hodnotenie. Zuzana Kubovčíková Šebová si servítku pred ústa nebrala. „Vy ste veľmi sympatická mladá dáma,” povedala opitým tónom, čím narážala na video Juraja Lelkesa, ktoré dávnejšie obletelo internet. Sisu následne vôbec nešetrila. „Ja som osobne nevedela, že Sisa Sklovska má nejakú svoju vlastnú pieseň. Teraz už chápem, prečo má len jednu… Sú interpreti, ktorí majú sto piesní a nič a takí, čo majú jednu a tiež nič,” uštipačne poznamenala a aj na výraze Fera bolo jasné, že z tejto poznámky ostal sám zaskočený. Sklovska jej to následne nedarovala.

Ferovi prišla dať Sisa zopár rád. Následne, keď sa dozvedela, ako ju Šebová urazila, jej poslala veľavravný odkaz. Zdroj: tv markíza

„Som najmä divadelná speváčka, to znamená, že som muzikálová a operná diva, tak ma všetci volajú, to som ja nevymyslela a okrem toho som multižánrová speváčka. Nepasujem sa za popovú speváčku. To znamená, že ak Zuzka Šebová nevie o tom, že robím nejaké pesničky, tak za to ja nemôžem. Asi nepozná štýl mojej profesie a nemá ani poňatie, čo vlastne robím," reagovala nahnevaná Sklovska.

Šiesta časť Tvojej tváre. Zdroj: tv markíza

Porote a divákom vyrazilo dych číslo Dušana Cinkotu, ktorý na pódium vletel ako desivý Marilyn Manson. Z výťahu vyšiel s dlhým koženým kabátom, ktorý si dal následne dole. A to bol pohľad! Cinky mal na sebe kožený korzet s viazaním, kožené tangáče, podväzky a bagandže. Keď sa otočil, celé Slovensko si mohlo obzrieť jeho holé pozadie. ,,Jediné chlpy na tele mám obočie. Aj predok mám oholený," povedal po vystúpení Cinkota. ,,Neverila som, že stačilo počkať celých šesť týždňov a uvidím celý tvoj zadok v plnej paráde," zhodnotila Lujza. ,,Jak padol ten plášť, tak si hovorím... Čo je veľo, to je mááálo! Svetové!" tlieskal mu Kuly. ,,Za odvahu by som ti dal tisíc bodov," chválil ho hosťujúci porotca Lukáš Latinák. Na kabaretnú divu sa zahrala Evelyn. Miestami však jej premena pripomínala vystúpenie v travesty šou. Aj Zuzana Belohorcová podala skvelý výkon ako šialená Nina Hagen, no aj tak to nemalo na perfektného Braňa Mosného, ktorý šieste kolo vyhral. Ten sa zmenil na raperku Missy Elliott a predviedol famózne tanečné číslo.

Víťazom sa stal Braňo Mosný ako raperka Missy Elliott. Zdroj: tv markíza