V siedmom kole sa objavili tieto premeny: Zuzana Belohorcová - Karol Duchoň, Eva Evelyn Kramerová - Hana Zagorová, Kristína Madarová - Beáta Dubasová, Barbora Piešová - Metalinda, Dušan Cinkota - Petra Černocká, Martin Klinčúch - Dara Rolins, Fero Joke Košarišťan - Michal David, Braňo Mosný - Richard Müller. Najväčšie obavy z vystúpenia mal práve Martin Klinčúch. A dokonca, Dara mu poslala aj odkaz: ,,Ahoj Martin. Tak som sa dopočula, že ťa čaká vystúpenie. A nie ledajaké. Ty vraj budeš spievať mňa! To považujem za dosť odvážny krok. A práve preto o to viac ti držím palce a verím, že sa toho zhostíš so cťou." Najviac dojemné číslo predviedla Kristína Madarová, ktorá sa na pódiu objavila aj spolu s Beátou Dubasovou. Pri spievaní hitu Vráť mi tie hviezdy plakala aj porotkyňa Lujza.

Siedme kolo Tvojej tváre. Zdroj: tv markíza

Najlepšiu masku však mala Zuzana Belohorcová. Tá vyzerala ako verná kópia Karola Duchoňa. Najzábavnejšie číslo však, ako takmer vždy, predviedol Fero Joke. V texte hitu Poupata od Michala Davida sa dokonca ani raz nepomýlil. Víťazom siedmeho kola sa stala Barbora Piešová, ktorá sa zmenila na Paľa Drapáka z Metalindy. Podala perfektný výkon a vyhrala zaslúžene.