Krátko po natáčaní Lucie vymenila manžela za svojho bývalého spolužiaka Michala, na ktorého čakala, kým si odkrúti viac než desaťročný trest za zabitie muža na diskotéke. A ľudia jej to dávajú poriadne vyžrať. Vyčítajú jej, ako si k deťom mohla do bytu zobrať usvedčeného vraha. Agresívny Michal všetkým poslal drsný odkaz.

„Tak to by stačilo! Pre vaše táraniny a urážky sa Lucka nervovo zrútila a premýšľa nad samovraždou,” napísal k ich spoločnej fotke, na ktorej, zrejme pre výstrahu, drží v ruke pištoľ. A s odkazom nezaostávala ani Lucia. „Aj keby som si vzala chlapa za dvanásť vrážd, tak vám do toho nič. Keď budem mať dvadsať vrahov, do toho vás tiež nič!” „zabila” to Lucia.

