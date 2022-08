Českí herci Lukáš Vaculík (60), Marek Vašut (62) či Sagvan Tofi (67) patrili v 80. rokoch k veľkým miláčikom ženského publika. No za posledné roky aj týmto niekdajším sexsymbolom pribudli nielen vrásky, ale ubudli aj nejaké vlásky. Stále však majú niečo do seba!

Lukáš Vaculík (60)



Dievčatá a ženy ho v 80. rokoch milovali. Hoci sa už predtým objavil v pár filmoch, fanúšičky po ňom začali šalieť po filme Vítr v kapse (1982). O dva roky neskôr sa objavil napríklad v rozprávke Kráľ Drozdia brada, v roku 1985 zas vo filme Láska z pasáže. A jeho kariéra prudko stúpala. Ženy mu ležali pri nohách a on si to užíval. V tom čase sa mu v Trnave zapáčila tmavovlasá Alexandra, ktorá mu o 9 mesiacov neskôr porodila dcéru, o ktorej dlhé roky nikto nevedel. Až keď mala 22, verejne odtajnila rodinné tajomstvo. Herec však doteraz o svojom prvorodenom dieťati nehovorí.

Lukas v čase najväčšej slávy. Zdroj: Profimedia

Neskôr natočil filmy ako Kamarát do deště (1988), Tankový prápor (1991) či Kamarát do deště 2 (1992). Neskôr sa objavil v rozprávkach Z pekla šťastie 1 a 2 a Princezná ze mlejna 2. Herec sa od rolí princov a nesmelých mládencov postupne presunul k hrdinom stredného veku. Za posledné roky sa objavil vo filmoch Tady hlídam ja, Jak básníci čekají na zázrak, Pravý rytíř či Vybíjená. Obsadzovaný je aj v seriáloch Četníci z Luhačovic, Temný Kraj či Ochranca. V roku 2006 sa oženil s priateľkou Petrou, ktorá mu dva roky predtým porodila syna Lukáša. No v roku 2017 sa objavili informácie, že pár je rozvedený. Samotný Vaculík však správy o svojom súkromí nekomentuje.

Marek Vašut (62)



Aj Vašut bol veľkou hviezdou 80. rokov. Po maturite na gymnáziu pokračoval v štúdiu a roku 1983 ukončil DAMU v Prahe. Svoje prvé úlohy hral v Národnom divadle v Brne. Po ukončení angažmánu v ND odišiel do slobodného povolania, podnikal v oblasti módy, herecky spolupracoval s televíziou, so zahraničnými filmovými produkciami, s pražskými divadlami a dabingom, moderoval spoločenské podujatia i televízne programy.

Marek Vašut je už tridsať rokov hercom na voľnej nohe. Zdroj: nova

Rovnako ako Vaculík, aj on hral vo filmoch Láska z pasáže, Kamarát do deště 2. Keď sa jeho kariéra rozbehla, núdzu o financie rozhodne nemal. Hviezdil vo filme Román pro ženy, Chyťte doktora či Román pro pokročilé muže. Popularitu získal aj vďaka seriálom Bez hraníc, Inšpektor Max či Sanitka 2. Dokonca prerazil aj v zahraničí. Objavil sa po boku Toma Cruisa, Kristin Scott Thomass, Hugha Jackmana či Kate Beckinsale.

V roku 2002 vydal zbierku básní pod názvom Humanet, s jeho umeleckými fotografiami, maliarskymi a ďalšími výtvarnými prácami je verejnosť zoznamovaná na výstavách. V roku 2016 moderoval Chcete byť milionárom? Okrem filmov ho diváci môžu vidieť aj v reklamách. A čo ženy? Rovnako ako Vaculík, ani on nemal núdzu o ženskú spoločnosť vďaka svojej charizme a sexepílu. Je stále bezdetný a aktuálne vraj aj bez partnerky.

Sagvan Tofi (57)



A do tretice nemôže chýbať Sagvan Tofi. Otec je iracký Kurd a matka Češka a zoznámili sa počas jeho štúdia v Česko-Slovensku. Tofiho nevlastným otcom bol kriminalista Miloslav Dočekal, ktorý sa poznal s Kodetom. Málokto vie, že Sagvana k herectvu priviedol práve Jiří Kodet, známy z Pelíšok.

Martin Dejdar a Sagvan Tofi. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cb7fAREq4kW/

Sagi, ako ho volajú priatelia, bol hyperaktívne dieťa, ktoré pre večné problémy s prospechom striedalo školy ako ponožky. Vďaka dramatickému krúžku sa dostal až na pražské konzervatórium. V roku 1983 sa objavil vo filme Vítr v kapse. Prvýkrát sa na pľaci stretol s Lukášom Vaculíkom. A práve tu sa začala ich spoločná kariéra. Filmy Kamarát do deště v roku 1988 z nich spravili hviezdy.

Scenár filmu vznikol už v roku 1985, ale pretože Vaculík v tom čase nastupoval na vojenskú základnú službu, rozhodol sa režisér Jaroslav Soukup netrhať úspešný tím a počkať, až sa z vojny vráti.

Sagvan sa potom načas upriamil na réžiu a sem-tam sa príležitostne objavil na filmovom plátne. Vďaka svojej vydobytej popularite a neskorším vzťahom s modelkou Simonou Krainovou či so speváčkou Darou Rollins sa stal aj miláčikom bulváru. Práve on je dôvodom, prečo sa kedysi dobré kamošky rozkmotrili a prestali sa stýkať. So spomínanými dámami totiž chodil súčasne. Pred rokmi na žiadnej dobrej párty nemohol chýbal. V 80. a 90. rokoch ho zbožňovali obrovské množstvá žien. Za jeho osudovú ženu možno označiť len dlhoročnú partnerku Alenu Zdársku, s ktorou má dcéru Satine. Posledné roky sa venuje najmä muzikálom.

