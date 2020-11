Nie je to tak dávno, čo sme písali, že Maštalír svojím imidžom vyrážal dych. Zatiaľ čo viacerí muži cez pandémiu zapustili poriadne brady, on bol presný opak. Ešte na začiatku leta predviedol iba jemné strnisko a výrazne omladnutý vzhľad. Navyše vyzeral, že schudol. Oholenému imidžu je verný stále, no na najnovších záberoch na krátkej video pozvánke Národného divadla pôsobí akosi strhane a výrazne unavene. Darmo, toto neľahké obdobie spôsobuje vrásky na čele i silným chlapom.

Júl 2019: Herec Tomáš Maštalír zhodil bradu a vyzerá skvele. Toto je dnes minulosťou. Zdroj: instagram Z. C.

Prečítajte si tiež: