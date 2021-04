Do obľúbeného seriálu Pán profesor pribudli v druhej sérii ďalší sexi študenti. My sme päticu krásavcov vyspovedali, vďaka čomu nám odhalili čo-to aj zo zákulisia. Aký je v skutočnosti Tomáš Maštalír a ako sa dozvedeli o kastingu?

Mladí sympatický a pohľadní herci nám odpovedali na nasledujúce otázky:

1. Ako ste sa dozvedeli o kastingu?

2. Verili ste, že by práve vás mohli vybrať?

3. Chceli by ste sa aj naďalej venovať herectvu? Alebo stačilo?

4. Ako sa vám spolupracuje s hviezdami ako Tomáš Maštalír, Gabika Marcinková či Roman Luknár?

5. O Tomášovi Maštalírovi sa hovorí, že je ťažká povaha. Ako na vás pôsobí mimo kamier?

6. Ako ste si sadli s ostatnými mladými hercami zo seriálu?

Erik Žibek (seriálový Niko)

Erik Žibek Zdroj: TV Markíza

1. O kastingu som sa dozvedel najprv od spolužiakov, ktorí boli pozvaní skôr ako ja. Po čase sa ozvali aj mne a nakoniec si na postavu Nika vybrali práve mňa.

2. Keby som si aspoň sčasti neveril, nemohol by som sa venovať tejto profesii. Takže som dúfal, že to dostanem práve ja. Samozrejme, nerobil som si prehnané ilúzie a nezrútil by sa mi svet, keby si vybrali niekoho iného.

3. Herectvu by som sa chcel venovať čo najviac a zároveň najdlhšie, ako to pôjde. Keďže sa štúdiu venujem už od strednej školy, bola by veľká škoda len tak zahodiť tieto skúsenosti.

4. S profesionálnymi hercami sa spolupracuje omnoho lepšie ako s rovesníkmi. Dialógy s nimi si veľmi užívam, keďže si vedia lepšie držať charakter postavy a napätie. Niekoľkokrát mi dali aj herecké rady, ktoré som sa snažil zužitkovať v seriáli. Či sa mi to podarilo, nechávam na posúdení divákov.

5. Tomáš Maštalír je mimo kamier väčšinou vo svojej šatni, kde sa pripravuje na nasledujúce obrazy, čomu úplne rozumiem, keďže ich má asi toľko ako my všetci študenti dokopy.

6. Zopár seriálových spolužiakov som poznal už predtým, keďže sme spolužiaci aj na VŠMU. S ostatnými som sa spriatelil už po prvých scénach. Nebolo to nič ťažké, keďže všetci sú veľmi priateľskí. Strávili sme spolu intenzívne tri mesiace natáčania. Naše kamarátstva teda nekončili večer po poslednej klapke, ale pokračovali aj počas spoločného trávenia voľného času. Tak je tomu vlastne doteraz.

Andrej Halaša (seriálový Vincent)

Andrej Halaša (seriálový Vincent) Zdroj: tv markíza

1. Jedného dňa mi zavolala moja bookerka Dominika z agentúry Exit Model Management, že sa koná kasting na druhú sériu Pána profesora. Mal som sa naučiť krátky text a zahrať scénku pred kamerou. Nevedel som, do čoho idem, ale nakoniec som dostal úlohu v seriáli a som za túto skúsenosť rád.

2. Priznám sa, že sa to všetko udialo veľmi rýchlo, a tak som sa nad tým nestihol zamýšľať. Nikdy som nemal herecké ambície a to, že mi hlavou nebehali veľké očakávania, mi nakoniec prinieslo šťastie. Vďaka modelingu som však zvyknutý chodiť na kastingy pripravený a veriť si aj v situáciách, ktoré sú mimo komfortnej zóny.

3. Keďže momentálne končím posledný ročník na medicíne a popritom sa venujem modelingu, herectvo by bolo asi náročné skĺbiť s mojimi aktuálnymi životnými cieľmi. Som však typ človeka, ktorý je otvorený a rád prijíma nové výzvy, takže ak by sa v budúcnosti naskytla podobná príležitosť, nebol by som proti.

4. Pri natáčaní seriálu som mal najviac scén asi so samotným profesorom, ktorého stvárňuje Tomáš Maštalír. Pre mňa ako „neherca” bolo veľmi príjemné mať možnosť si zahrať s hercom, ktorého som predtým sledoval v seriáloch a nikdy by mi nenapadlo, že s ním budem viesť dialógy na pľaci a počúvať jeho herecké rady. Pár scén som natáčal aj s Gabikou Marcinkovou, ktorá bola veľmi milá, a o obidvoch môžem povedať len to, že sú to veľkí profesionáli.

5. Tomáš je podľa mňa veľmi pohodový človek a mám s ním len dobrú skúsenosť. Ako som spomínal, pri natáčaní jednej scénky som sa nevedel presvedčivo vžiť do mojej postavy Vincenta. Tomáš mi dal skvelé herecké rady a tipy, ako by som sa mohol cítiť prirodzenejšie, a mne prišlo jeho gesto veľmi sympatické. V zákulisí počas prestávok sme dokonca hrávali stolný futbal a správal sa k nám ako k rovnocenným parťákom.

6. Už dlhší čas sa poznám s Krištofom Králikom, ktorý v seriáli stvárňuje postavu Charlieho, a tiež s Adamom Bardym, ktorý je z mojej modelingovej agentúry a vo voľnom čase si spolu chodíme zacvičiť alebo zahrať basket. Myslím si však, že sme tam všetci na jednej vlne a natáčanie Pána Profesora sa nieslo vždy v pozitívnej nálade.

Pokračovanie na ďalšej strane