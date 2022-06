Svojrázna blondína je už vyše 30 rokov majiteľkou dámskeho butiku v centre Banskej Bystrice, ktorý navštevujú klientky z celého Slovenska. Vždy ukážkovo upravená Monika, okrem toho, že zbožňuje módu, sa netají aj láskou k pohybu. Preto cvičí každý deň, najmä v pohodlí svojej spálne, kde pri jej luxusnej posteli stojí bežiaci pás.

"Je to môj relax. Tým, že mám veľa práce, prichádzam domov neskoro a až o 23 hod. večer sa dostanem na pás. Oproti nemu mám telku, kde si pustím music box, pobehám si, pochodím, potancujem, proste tak, aby to bola pre mňa zábava. Zbožňujem to. Každý tréner ti povie, že nie je dobré cvičiť pred spaním. No moje telo je tak naučené, aj čo sa týka stravy. Celý deň nič nejem a večer nastupuje gastro fáza - v tej pojem všetko na čo mám chuť,” smeje sa Monika.

Podľa jej slov každému vyhovuje niečo iné a preto je potrebné počúvať svoje vlastné telo. “Telo ti presne povie na čo má chuť, na čo nie. Nemyslím si, že prísne diéty sú správne, práve naopak. Ak je zachovaná rovnováha čo sa týka príjmu a výdaja, tak vtedy je to v poriadku. Žiadny extrém nie je dobrý, ale v ničom. Telo to potom cíti - síce schudneš, ale potom zas naberieš. Takže nemá význam ísť proti prírode,” myslí si blondínka.

Monika je spájaná s Mikulášom Černákom v súvislosti so svojím biznisom - aj jemu v minulosti poskytla svoje služby. „Ja som nebola Černákova milenka, aj keď som si dosť užila preto, že ma s ním spájali. Ku mne chodilo veľa Černákovych mužov kupovať topánky, poznali ma a tesne predtým, ako ho mali pustiť z väzenia, ma oslovili s požiadavkou, aby som mu nakúpila kompletný šatník. Plus farbu na vlasy. V tom období som nemala veľmi na výber a odmietnuť takýchto ľudí sa ani nedalo,” dodala.