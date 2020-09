Markizácki Susedia Peter Marcin, Zuzana Tlučková, Marta Sládečková či Eva Matejková prišli podporiť Adyho Krausa počas jeho veľkého dňa. Viki Ráková, jeho seriálová manželka Ildikó, však na jeho sobáš v centre mesta nedorazila.

Viki Ráková na Krausovej svadbe chýbala. Zdroj: Profimedia

Čerstvý ženáč prezradil, prečo? „Viki nebola. Poslala mi SMS. Keďže žije mimo Bratislavy, bolo to pre ňu komplikovanejšie, ale my budeme mať ešte spoločnú susedskú oslavu, po najbližšej výrobe. Tam si to vynahradíme,“ reagoval spokojný Kraus.