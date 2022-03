Angelika, pre slovenského diváka ste sa stali známou vďaka postave Lejly. Ako ste sa dostali k tejto úlohe?

- Oslovila ma kastingová agentúra, ktorej režisér Braňo Mišík povedal, aby som prišla na kasting. Videl ma v jednej malej úlohe v českom seriáli a mal pocit, že by som mohla byť Lejla.

Ako ste sa popasovali s lámanou slovenčinou?

- Nebolo to najjednoduchšie, ale pristupovala som k tomu tak, že je jednoducho potrebné, aby som sa to naučila, tak som to urobila. Najskôr som čítala celý scenár v slovenčine, potom som začala slovenčinu cvičiť, nakoniec som začala cvičiť špecifické arabské hlásky a napokon som pridala arabský prízvuk do slovenčiny (smiech). Vlastne ma to dosť bavilo, hrať sa s tým jazykom.

Seriálová Lejla Angelika Sbouli a Adela Vinczeová. Zdroj: rtvs

V seriáli máte prízvuk, bolo náročné naučiť sa s ním rozprávať a hrať?

Práveže som si hneď na začiatku uvedomila, že tú reč potrebujem mať takú automatickú a prirodzenú, aby som sa nemusela vôbec sústrediť na to, ako hovorím, ale aby som mohla byť svojou pozornosťou pri herectve. Takže som v určitej fáze začala robiť to, že som sa počas toho prípravného času doma rozprávala a improvizovala v slovenčine s arabským prízvukom.

V seriáli hráte Sýrčanku. Nemyslia si teraz viacerí ľudia, že ste skutočne zo Sýrie?

- (Smiech). Už sa mi stalo, že boli niektorí ľudia prekvapení, keď ma uvideli naživo, že nie som utečenkyňa (smiech).

Máte exotické priezvisko. Aký je váš pôvod?

- Moja mamička je Češka a môj otec Maročan. Narodila som sa v Česku, kde žijem celý svoj život.

Angelika Sbouli ako seriálová Lejla. Zdroj: RTVS

Je o vás známe, že ste školská psychologička. Poznávali vás deti potom, ako ste hrali v Priznaniach?

- V Česku seriál nebeží a ja zároveň deťom v škole nerozprávam o svojej druhej práci, takže nie.

Máte priateľa?

- Mám (smiech).

Ako rada trávite čas?

- Slobodne. Milujem mať voľný čas a spontánne sa rozhodnúť, čo budem robiť. Mám rada prírodu, saunu, tanec, koncerty, cestovanie, som rada s ľuďmi.

Môžu vás diváci vidieť aj niekde inde?

- V súčasnosti sa pripravuje pokračovanie seriálu Mušketieri, ktorý myslím, sa premietal aj na Slovensku. V archíve prvá séria určite bude a za nejaký čas príde druhá séria. Dobrá náhoda je, že seriál napísal, režíroval a dokonca v ňom aj hral Vincent Navrátil, ktorý teraz hrá hlavnú rolu v slovenskom seriáli.

Prečítajte si tiež: