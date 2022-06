Turecká telenovela Láska na prenájom, ktorá sa aktuálne vysiela v televízii Doma, si okamžite získala obrovské množstvo fanúšikov. A popularite u nás sa teší aj turecká hviezda, predstaviteľka hlavnej hrdinky, herečka a modelka Hande Erçel.

Napriek úspechu v súťaži krásy v roku 2012 v Azerbajdžane a prvých úspechoch v modelingu sa krásna predstaviteľka seriálovej Edy na šťastie v šoubiznise nespoliehala. Ak by sa nevenovala herectvu a neprerazila by, priznala sa, že by bola kurátorkou, keďže absolvovala kurzy dejín umenia. No je jasné, že aj vďaka sociálnej sieti dokáže zarobiť. Sleduje ju až 28 miliónov fanúšikov a núdzu o propagovanie rôznych produktov rozhodne nemá.

Hande Erçel sa na sociálnej sieti instagram pochválila aj novým účesom. Seriálová Eda má dnes vlasy takmer po zadok. Zdroj: instagram @handemiyy

Najnovšie sa pochválila sériou fotiek v nádherných fialových šatách. Pózuje v čiernych rukavičkách s výraznou náušnicou na uchu. Dlhé hnedé vlasy si dala zviazať do elegantného vrkoča. Tieto sexi zábery v priebehu pár hodín olajkovalo dokopy viac ako 5 miliónov ľudí.



Eda je nádherná herečka. Zdroj: TV Markíza

