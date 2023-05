Rozlúčka s milovaným Brmbalíkom sa konala v Slovenskom národnom divadle. Blízky vzťah s talentovaným hercom a muzikantom mali tiež jeho kolegovia z Hornej Dolnej. Jeho nečakaný a príliš skorý odchod zasiahol aj Danielu Gudabovú alias Melániu Blažkovú. "Ja viem, že sa to patrí, niečo povedať, ale je to tak ťažké, lebo nezomrel len kolega, zomrel kamarát. Niekto sa tomu už smeje, ale keď hovoríme, že sme boli jedna rodina, tak to je naozaj pravda. Tam, čo sme zažívali, toľko srandy, šťastia aj starostí... Každý z nás prišiel na pľac a povedal, čo ho trápi, čo ho teší a teraz sa lúčime s členom našej rodiny. Daniel bol úžasný kolega a herec, ktorý ma aj napomenul, aby som nerozprávala tak rýchlo a nikdy ,nemachroval'. A tá naša ,trnavčina', aj v nej ma opravil, keď bolo treba, bol to profík, profík, profík a úžasný človek," povedala nám s plačom.

Herečka Daniela Gudabová alias stará Blažková z Hornej Dolnej. Zdroj: Matej Kalina

"Ja si teraz stále spomínam aj na Jara Filipa. A tak, ako aj on stále zostal v našich myšlienkach, tak aj Daniel bude v našich mysliach stále. Neviem, či za života bol tak docenený, ako sme si teraz uvedomili, čo všetko dokázal, aké divadelné postavy hral. Vždy, keď sa ľudia pýtali, ´kto je to ten Dano Heriban´, ja hovorím, však preboha on už má divadelné ocenenia, on je známy herec. Ale, žiaľbohu, do divadla chodí pár percent ľudí. A vďaka Pánu Bohu za Hornú Dolnú, že ho mohlo spoznať celé Slovensko. Lebo aj tí, čo si nenašli cestu do divadla, tak ho spoznali aspoň takto cez obrazovky. A niektorí herci a aj ľudia zo začiatku vraveli, že čo Horná Dolná a potom všade, kde som prišla, ju ľudia chválili a vraveli, aký je to relax. Vďaka Pánu Bohu za Dana."

V "Hornej Dolnej" boli aj podľa slov herečky všetci ako rodina. Zdroj: archív

Spomenie si ešte na ich úplne posledné stretnutie? "Áno, bolo to po natáčaní v Novej Lehote a Danko tam za nami prišiel a.. ďakujem...." na viac sa, žiaľ, užialená herečka nezmohla.