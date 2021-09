V seriáli Pán profesor sa stane niečo, čo sa tak často na obrazovkách nevidí. Producenti totiž do deja zakomponovali postavu mentálne hendikepovaného chlapca, ktorého si zahral „herec” s hendikepom – Patrik Lehocký (16). Okrem neho vstúpi do deja dcéra Martina Nikodýma Emma (16).

Patrik sa narodil s Downovým syndrómom, no odmalička ho to ťahalo k umeniu. Dnes je z neho florista a pracuje v kvetinárstve. Nedávno pričuchol k herectvu a bol to pre neho obrovský zážitok. Keď ho umiestnia do bežnej školy, spôsobí to, že Tomi (Martin Klinčúch) sa zrazu o brata musí nonstop starať. Vzniknú medzi nimi napätie a nedorozumenia, pretože Tomi nemá čas na záľuby ani na Miu (Emma Nikodýmová), ktorá sa mu páči, a ktorú by rád pozval na rande. Na Patrika však nešetril chválami.

Petra Polnišová a Gabika Marcinková z Pána profesora. Zdroj: photo by MAYO HIRC

„Mal som veľký rešpekt, že to bude náročné. Ale nakoniec to nebolo až také náročné. Patrik chodil na točenie dobre pripravený. Bolo to veľmi milé, vyžaroval veľmi dobrú energiu, bol pozitívny,” hovorí Klinčúch. Pre Patrika bol asi najväčší zážitok pracovať po boku Maštalíra. „Bol nadšený, keď videl zblízka Tomáša. Doteraz je to preňho veľký zážitok,” prezradila o ňom mama. Prácu s ním si pochvaľovala aj producentka.

„Pripravoval sa spoločne s mamičkou a babkou a mal niekoľko hereckých tréningov s Helenkou Krajčiovou. Prácu bral ako veľký profík a dokonca po pár nakrúcacích dňoch zdravo sebavedomo povedal, že vie, že to dotiahne ďaleko. Nepokazil žiaden záber,” dodala producentka seriálu Jana Garajová. Ďalšiu časť Pána profesora uvidíte už dnes večer od 20.30 hod. na Markíze.