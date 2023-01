Prvé dve časti minisérie Iveta, ktorá sa točí okolo hlavnej hrdinky z Trebišova, vyvolala okamžite vlnu vášní. Východniari ostali urazení, ako sa kydá na mesto Trebišov, že z obyvateľov robia zaostalcov a spodinu, no druhá skupina sa výborne zabávala a brala to tak, že ide iba o fikciu. Aj samotný kameraman Martin Žiaran, ktorý je rodený Trebišovčan, poslal rodákom odkaz: ,,Mesto Trebišov si vybral práve scenárista Petr Kolečko. V tejto minisérii mesto funguje ako symbol jedného vzdialeného konca republiky. Takisto, ako Bratislava je symbolom iného, opačného konca republiky. Môj názor je, že keby vymyslíme fiktívny názov mesta, nemalo by to tú silu. Potom by sme si museli vymyslieť aj fiktívne mesto na západe Slovenska a nepoužiť názov Bratislava. A vtedy by to už nikoho nezaujímalo. Nikto by si nevedel predstaviť tú vzdialenosť a rozdiel medzi takýmito dvoma mestami. Šťavu tejto fikcii dodáva práve to, že tie mestá reálne existujú," povedal nám.

Tretia časť minisérie Iveta. Zdroj: TV JOJ

Celé Slovensko sa už tešilo na nedeľu večer, čo nové prinesie tretia časť. Mnohí však ostali sklamaní. ,,Prvé dve časti super, tretia totálna nuda. Sorry," napísala diváčka Martina. ,,Po minulotýždňovom štarte Ivety som sa na tretiu časť vyslovene tešila. No bola naozaj veľmi slabá, o ničom," kopili sa komentáre. ,,Podľa očakávania. Presun deja do Bratislavy seriál totálne zabil. NUDA. Dialógy o ničom. Kde sa vytratilo rebelstvo Ivety? A odrazu začala rozprávať čistou slovenčinou. Sklamanie," napísal divák Milan.

Jojka však všetkých fanúšikov upokojuje. ,,V seriáli sa vystrieda množstvo nálad. Dnes sme videli tragikomické spracovanie toho, aký krutý vie byť modeling. Mrzí nas, že vám dnešná epizóda nesadla a veríme, že si obľúbite ďalšie," reaguje Jojka. ,,Iveta zabudla ,,hutorec" po druhej časti po východňarsky?" ozvala sa diváčka. ,,Nebojce še, ešči dakus pohutori!" odpovedala jej televízia. ,,Prvé dve časti boli oveľa lepšie, už sa to zvrháva…" písali ďalej diváci. ,,Tak dúfame, že sa vám ďalšie časti budú páčiť rovnako ako prvé dve," odpovedala poctivo Jojka. Viacerí mali výhrady aj voči dĺžke seriálu. ,,50 minút, do toho dve dlhé reklamy a koniec..."

