Ich sused, spevák Martin Jakubec, nám k ich rozchodu povedal viac. ,,Oni boli zvláštni od samého začiatku. Mysleli si, že sú viac ako ostatní v rezorte, a to iba kúpili predražený nekvalitný dom pri vode,“ začal Jakubec. ,,Separ nebol takmer nikdy doma. Ona vždy sama s deckami a on chodil domov nadránom, keď som vonku venčil psa. Vidieť spolu ich takmer nebolo. Aj v dedine všetci tvrdili, že ten vzťah je iba mediálna hra,“ povedal nám. ,,Separa v dome už vyše týždňa nevidieť, nezdržiava sa tam,“ dodal.

Separ a Tina sa rozišli. Zdroj: archív

A Separ sa najnovšie priznal, že musel prespať v stane. ,,Dnes som po sto rokoch spal v stane. Dobrá pi..vina. Dolámaný som jak nula špinavá, a to som nemal ani kvapku chľastu," napísal k fotkám zo stanovania. Samozrejme, nejde o to, že by nemal kde spať. Svojej dcérke a Leovi, Tinin syn z predošlého vzťahu, chcel urobiť radosť a vzal ich na stanovačku. ,,Idem domov spať do naozajstnej postele. Ale deti sú šťastné a o to išlo," dodal.