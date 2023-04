Všetky tanečné páry sa v semifinále snažili predviesť zo seba to najlepšie. Porotkyňa Tatiana Drexler však viacerým náladu pokazila. Dosť kriticky sa vyjadrila k Janke Kovalčíkovej, nešetrila Mariána Gáboríka a ani Vratka Sirágiho.

Vratko Sirági tancoval v semifinále paso doble. Zdroj: TV Markíza

Keď sa šou prehupla do druhej polovici a tanečné páry išli tancovať svoje druhé tance, pred každým vystúpením si pár o sebe prečítal zopár komentárov na sociálnej sieti. A pri tejto príležitosti moderátor šou Viktor Vincze priznal, že aj on si rád o sebe číta komenty na internete. ,,Prečítal som si o sebe, že som teplá bageta a žijem s vysušeným chlapom alebo že som Adelina podrž taška," povedal. Vratko si tiež prečítal o sebe zaujímavé veci. Niekto o ňom napísal, že po prvom vystúpení vyzeral ako použitý kondóm.

Druhým tancom v semifinále bol pre Gáboríkovcov slowfox. Zdroj: TV Markíza

Gabika Marcinková si zas o sebe prečítala, že je až príliš chudá a už sa začína v tvári podobať na Michaela Jacksona. Ani to ju však nerozhodilo a po druhom tanci jej stála celá sála, dokonca aj celá porota. Oba tance im vyšli vynikajúco, a to napriek tomu, že Gabika priznala, že s Matyášom začali spoločne trénovať v piatok! Ich nádherný waltz dojal celú porotu a dostali 40 bodov.

Druhým tancom v semifinále bol pre Gabiku Marcinkovú waltz. Zdroj: TV Markíza

Nasledovalo rozhodnutie. Prvými finalistami sa stali Vratko Sirági a Anna Riebauerová a Jana Kovalčíková a Vilém Šír. No a dva zvyšné páry - Gáboríkovci a Gabika Marcinková a Matyáš Adamec si museli zmerať sily v tanci cha-cha. Po ich výkonoch už rozhodovala porota. Zrejme nikoho neprekvapilo, že do finále posunuli skvelú Gabiku Marcinkovú. ,,Je to úžasný pocit, byť v tejto šou. Očakávania... nijaké som nemal... Išli sme od kola po kolo. V neposlednom rade by som chcel poďakovať mojej drahej učiteľke tanca. Ďakujem ti zlatko a ľúbim ťa veľmi," povedal Marián, ktorý na to, že je športovec, bývalý hokejista, podal z kola na kolo zo seba to najlepšie a klobúk dole. ,,Ty si pre mňa víťaz," povedala Ivana Gáborík.