V hľadisku okrem Čaputovej dcér tlieskali aj hlásateľky Ada Straková, Nora Beňačková, Peter Stašák, Katka Knechtová, Dagmar Hubová a mnohých prekvapila dvojica Gábor Boráros a Monika Jakliová. Ešte pred pár dňami vyplakávala na Instagrame, že ju podviedol a rozchádza sa s ním a v nedeľu s ním už veselo sedela v hľadisku.

Zuzana Kubovčíková Šebová a Vilém Šír. Zdroj: tv markíza

Semifinále otvorili Adam Bardy a Dominika Rošková, ktorí sa zahrali na Whitney Houston a Kevina Costnera z filmu The Bodyguard. Ďalšími na parkete boli Attila Végh a Eliška Lencešová a ich rumba. Tretí na parket nabehli Zuzana Kubovčíková Šebová a Vilém Šír a zatancovali valčík. A keďže sa točili stále dokola, Zuzana si musela vopred pomôcť. ,,Ja som si musela dať pred tancom kinedryl, lebo nemám rada kolotoče," povedala herečka po dotancovaní. Po nich už nasledoval miláčik divákov Ján Koleník a po jeho výkone opäť stála celá Incheba. Diváci si každú nedeľu myslia, že už nemôže byť lepší a on zakaždým svoju latku preskočí. Ich jive bol neskutočný! ,,Cítim sa ako rocková hviezda, ďakujem všetkým za to, čo sa tu deje!" povedal dojatý Koleník, ktorý obdržal 40 bodov.

Ján Koleník a jeho tanečná partnerka Vanda Poláková. Zdroj: tv markíza

Na parkete druhýkrát zahviezdili Adam Bardy a Dominika Rošková s pasodoble. A konečne si aj oni užili standing ovation a samé desiatky. S valčíkom sa následne predviedli Attila Végh a jeho partnerka Eliška. Od Adely dostali dokonca 10 bodov! Vášnivú rumbu zatancovali Zuzana Kubovčíková Šebová a Vilém Šír. Porota síce herečku pochválila, že jej to pristalo zatiaľ najviac, no Tatiana Drexler si všimla v ich tanci viacero nedokonalostí. Poslednými boli opäť Ján Koleník a jeho tanečná partnerka. V dokrútke dokonca ukázal aj svoju neterku Emku.

Nasledovalo vyraďovanie. Do finále okamžite postúpili Ján Koleník a Zuzana Kubovčíková Šebová. Attila Végh a Adam Bardy išli do tanečného rozstrelu. Porota sa nakoniec rozhodla, že do finále sa už nepozrie Attila Végh. Adam Bardy postúpil ako tretí do finále.