Matej Drlička začal stretnutie návratom k svojej účasti na konferencii v Budapešti v rámci platformy Opera Europe v paneli na tému Politika a kultúra, kde si pustil ústa na špacír a úprimne to ľutuje. „So zúčastnenými kolegami sme sa dohodli, že budeme hovoriť otvorene a ja som sa rozhodol, že chcem povedať o tom, ako politici zasahujú do mojej práce,“ uviedol a dodal, že si neuvedomil, že je konferencia streamovaná, čo ho vraj neospravedlňuje. „Popísal som tŕnistú cestu, ktorou sme si približne za dva roky prechádzali.“ Spomenul skupinu kolegov z opery brániacich sa silným mediálnym tlakom, ktorá našla podporu v parlamentnom výbore pre kultúru a médiá.

Na snímke je budova Slovenského národného divadla, ktoré sa otriasa v základoch. Zdroj: MARTIN DOMOK

„Začala sa poľovačka na moju hlavu. Bol to niekoľkomesačný boj, ktorý sa dá definovať ako šikana zo strany štátu,“ konštatoval Matej Drlička a pokračoval: „Prejavoval sa rôznymi spôsobmi – vyjadreniami politikov, predvolávaním na parlamentný výbor, politici žiadali moju hlavu. Poslali na nás kontrolu z ministerstva kultúry, dopadla v náš prospech, tak nám výbor poslal ďalšie kontroly, neskôr na mňa vytiahli banalitu vo forme majetkového priznania,“ pokračoval vo vymenúvaní.

Odchádzajúci riaditeľ Slovenského národného divadla Matej Drlička sa na tlačovej konferencii v budove Slovenského národného divadla verejne ospravedlnil za svoje výroky, ktoré viedli k jeho odvolaniu z funkcie k 1.11.2022. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Ako si vysvetľuje, že jeho výroky v panelovej diskusii, ktorú sledovalo asi sto ľudí, niekto vytiahol, pre PLUS 1 DEŇ povedal: „Na mňa bola systematická politická poľovačka, pre určitú skupinu politikov som bol persona non grata. Skrátka a dobre, niekto veľmi dobre vedel, že idem do Budapešti. Tí, ktorí čakali na moju chybu, sa jej dočkali.“



Odchádzajúci riaditeľ Slovenského národného divadla Matej Drlička sa na tlačovej konferencii v budove Slovenského národného divadla verejne ospravedlnil za svoje výroky, ktoré viedli k jeho odvolaniu z funkcie k 1.11.2022. Na snímke Tomáš Maštalír. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Tomáš Maštalír (45) na margo tejto témy ministerke adresoval nasledujúce slová: „Pani ministerka, my, čo tu stojíme, stojíme naozaj za týmto vedením a chceme vám dať jasne najavo, že s týmto krokom nesúhlasíme a verejne vás vyzývame, aby ste toto rozhodnutie zvrátili a ponechali Národnému divadlu odvolané vedenie.“

Manažérske kvality Mateja Drličku pre PLUS 1 DEŇ potvrdila aj herečka Diana Mórová (52): „To vidíte hneď, či niekto má alebo nemá talent. Ako sa s vami rozpráva, ako sa stará o celý súbor, vidíte, ako to divadlo kvitne. My sme šťastní, s Matejom máme výsledky, a to je všetko.“