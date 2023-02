S bývalou manželkou Bohdanou Machajovou, sestrou nebohého herca Andyho Hryca, má generálny riaditeľ dve deti. Aj legendárne Rádio Twist viedli kedysi všetci traja spoločne. Po rádiu sa však ich manželstvo rozpadlo. Čo bolo dôvodom? „Vraj som sa veľmi odtrhla od reality a stále som bola akčná. Keď sa retrospektívne otočím, tak čiastočne to asi tak je. Mama mi vždy hovorila, že musím byť akčná, aby si ma môj partner vážil… Inak reálne si myslím, že to boli tri faktory dohromady, ale nemá zmysel to rozoberať… ale rádio určite tiež,” povedala Bohdana Machajová pred dvomi rokmi portálu ereport.sk.

Ľuboš Machaj bol na plese so svojou bývalou manželkou Bohdanou Machajovou. Zdroj: Facebook Damian Machaj

A so svojou bývalou manželkou má Ľuboš Machaj stále vynikajúci vzťah. Pravidelne sa spolu objavujú na spoločenských udalostiach. V októbri 2022 si spoločne z VIP balkónika vychutnávali vystúpenie Českej filharmónie a teraz bok po boku zavítali aj na Česko-Slovenský ples. Spoločnosť im robili aj ich deti – synovia Ján a Damián, ktorý bol kedysi ženou. „Som rád, že celá moja rodina prišla na Česko-Slovenský ples do Prahy a mohli sme spolu zažiť taký pekný večer. ,Machajs' na plese,” napísal Damián k ich spoločným fotkám.

Generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj Zdroj: RTVS

Je však pochopiteľné, že keďže s druhou manželkou majú malú dcérku, nemôže si len tak odbehnúť večer na koncert alebo si ísť zaplesať do Prahy. S Bohdanou má Machaj aj po rozvode vynikajúci vzťah, preto v ich prípade nie je vôbec prekvapivé, že na spoločenské podujatia chodia spolu. Obaja majú blízko ku kultúre a stále ich spájajú aj ich dvaja synovia. Oslovili sme aj Ľuboša Machaja, ale nechcel sa k tomu vyjadrovať.

