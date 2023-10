Hrdá mladá mamička mala pri varení pomoc skúsenej mamy. Renáta tak svojmu menu predpovedala stopercentný výsledok. Opak sa však stal pravdou a kritika sa začala už pri polievke, od ktorej očakávali rozhodne viac. Jablkom sváru bol však hlavný chod – kačacie prsia, kyslá kapusta a knedlíky. Naoko boli hostia spokojní, no po prvých sústach prišlo sklamanie. Všetci štyria sa zhodli, že kapusta bola príliš kyslá a knedľa suchá. „To sú moje chute a nič na tom meniť nebudem,“ ohradila sa.

S kritikou súperov sa vôbec nestotožňovala. Zdroj: tv joj

Po vlne kritiky sa hostiteľkino správanie prudko zmenilo a atmosféra nebola najpríjemnejšia, urazilo ju, že spochybňujú jej tradičný recept. Doniesla im preto výpek, ktorý si k jedlu vypýtala Denisa, no aj tak si neodpustila uštipačnú poznámku. „Bola pri tebe mamka a mala ti povedať, nech to už vyberieš.“ Po tomto sa už Renáta neudržala a spustila slzy. „Musela som vybuchnúť, nechcela som jej vynadať, tak som sa rozplakala,“ povedala Renáta na margo Denisy. Následne nahnevaná vstala od stola s tým, že ide po dezert. No cestou do kuchyne jej praskli nervy a súperom povedala svoje: „Choďte do pi*e, všetci, koľko vás je,“ zašomrala. Situácia vyeskalovala natoľko, že dokonca odmietala pokračovať v natáčaní.

Prečítajte si tiež: