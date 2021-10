Sebastian si okamžite získal všetkých divákov. „Ahoj, mám 30 rokov, som veriaci, milujem hudbu. Narodil som sa s detskou mozgovou obrnou, navyše som sa narodil rodičom, ktorých nepoznám, takže som adoptovaný. Maminka si ma vzala aj s tým, že nebudem chodiť, ale dostala sa k nej Vojtova metóda a rozchodila ma. Takže sa stal zázrak,” povedal o sebe na úvod. Porotu poprosil, či sa môže odprezentovať vlastnou tvorbou.

Sebastian prišiel do SuperStar s vlastnou tvorbou. Zdroj: tv markíza

Keď začal hrať na piane a zaspieval svoju anjelskú pieseň, porotcov totálne odzbrojil. Keď dohral, Paľo Habera mal oči plné sĺz, čo prekvapilo aj jeho kolegov. „Paľo plače, to sa len tak nevidí,” konštatoval Leoš Mareš. „Snažím sa to držať vnútri,” reagoval iba sťažka Habera, na ktorom bolo vidieť, že v hrdle má obrovskú hrču. „Niekedy sú tóny nie ten rozhodujúci prvok v umení, pokiaľ všetko ostatné je v poriadku. Hovoril som, že sa mi ten sopeľ raz pustí a dnes sa to stalo. V tvojom balíčku to bolo teraz dokonalé. Nevieš spievať, pritom to, čo sa udialo, bolo veľmi emočné. Rozmýšľam, či to neponúknuť nejakému spevákovi, že by ste to spolu nahrali,” rozcítil sa porotcovský kat.

Paľo Habera mal slzy v očiach a od dojatia sa mu až pustil sopeľ. Zdroj: tv markíza

„Ďakujem, že si prišiel. U mňa nie v tejto súťaži, ale málokto so mnou narobí takéto „caviky” ako ty. To je dôležitejšie ako nejaké áno,” povedal mu ešte Habera, následne sa postavil a Sebastiana objal. „Covid, necovid, ďakujeme,” dodal. „To sa ešte nestalo, aby si dostal päťkrát nie a pritom si rozplakal porotcov,” pridal sa k hodnoteniu Leoš Mareš. Po tomto ich rozhodnutí sa Slovensko a Česko rozdelilo na dva tábory. Pod jeho vystúpením sa okamžite hrnuli komentáre nahnevaných divákov, prečo nepostúpil. Niektorí dokonca porote adresovali drsné slová. „Hanba vám! Hocikoho pustíte ďalej a frajer, ktorý všetkých strčil do vrecka, nepostúpil. Haberovi sa pretočili panenky s dolármi v očiach a sám povedal, že by tú pieseň dal prespievať nejakému spevákovi. Sebastian by bol blbý, keby svoju tvorbu takto predal ďalej, keďže ju môže produkovať sám!” naštval sa divák Štefan. „Máte pravdu, ja to nechcem robiť za peniaze. Tento mesiac ju sám nahrám a v skorej dobe zverejním nahrávku piesne Andělé pláčou,” reagoval Sebastian, čím dal jasne najavo, že Haberovej ponuke dal košom a svoju pesničku nikomu nedá. „Nepostúpil, pretože sa im skrátka nehodil,” kopili sa reakcie ľudí. „Áno, všetko sa deje z nejakého dôvodu,” uznal Sebastian. „Účasť v SuperStar slúži na to zviditeľniť sa a stačí to už iba správne uchopiť a ísť ďalej. Skladať, spievať, tvoriť a získať si vlastné publikum. Sám som bol v tretej sérii SuperStar v tom 20, viem, o čom to je,” poradil mu Jaroslav Parči.

Na druhej strane, ozvali sa aj takí, ktorí dali Haberovi za pravdu. „Bolo to nádherné, ale ďakujem pánovi Haberovi, že ho nepustil ďalej. Vedel, prečo. Spravil pre neho to najlepšie, čo mohol,” napísala fanúšička šou. „Úplne s vami súhlasím,” okomentoval to Sebastian. „Môže byť rád, že ho neposlali ďalej, pretože by ho to skazilo ako osobnosť,” myslí si diváčka Nikola.

