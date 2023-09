O synovi Richarda Sulíka je známe, že si servítku pred ústa nedáva a na svojom instagramovom profile uráža všetkých, ktorí mu prídu do rany. Bez hanby nazval komičku Simonu Salátovú „tučnou sviňou“ a jej syna Damiana nazval nešťastníkom. Simona sa proti jeho urážkam okamžite ohradila a rozhodla sa na mladého Sulíka vyvinúť mediálny tlak. Filip si však z toho vôbec nič nerobil. Spor stále neutícha a Fiki na známu komičku vytiahol nečakané eso z rukáva.

Komička Simona Salátová nemá problém ukazovať svoje plus size krivky. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CZZuJQEqtR-/

„Ak sa to k tebe, Simona, dostane, veľmi by som ocenil odpoveď. Je to seriózna otázka, žiadne podpichovanie, ale zaujímalo by ma, ako si toto v tvojej hlave vysvetľuješ. Videl som stand up, kde si si robila ‚srandu‘ zo vzhľadu Joža Ráža. Mňa len zaujíma, v čom je to iné robiť si ‚srandu‘ z muža, ktorému sa stala tragédia a znetvorila sa mu tvár, a robiť si ‚srandu‘ z niekoho, kto je tučný?“ opýtal sa komičky.

A ako sa Simona v roku 2022 vo svojej šou vysmiala Rážovi? Markíza na svojej online platforme Voyo nedávno odvysielala stand-up špeciál „Donaha” so Simonou. No a ten zahŕňa aj pasáž, ako si vystrelila z Joža Ráža. „Viete, na čom vyrástli tí chlapci? Na Eláne. A to sú texty. To sú také texty, že Jožo Ráž musel tak žmúriť nad tým očkom, že mu to ostalo,“ hovorila. A ľudia jej to nedarovali! „Tak to je nechutné. Ona sa urážala, že si niekto robí žarty z jej postavy a sama sa takto odporne naváža do Joža? Fuj, Rytmus mal pravdu,” napísal jej fanúšik.

