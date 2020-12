"Neviem kde som sa mohol nakaziť, od koho a pri akej príležitosti. Viem len jedno - aspoň my v "umeleckej" brandži sme trošku s rúškami, odstupom a opatreniami poľavili. Dávajte na seba pozor! Buďte opatrní a noste rúška. Mám len veľmi mierne príznaky, z ktorých najhoršia je absolútna svalová slabosť," priznal sa Sajfa na Instagrame pred troma dňami a apeloval na všetkých ľudí, aby sa chránili. Prešlo pár dní a zveril sa s tým, že mal pocit, akoby odbehol maratóny, taký bol unavený.

"Ja osobne mám zatiaľ relatívne ľahký priebeh, čo si musím aj zaklopať. Nemám ani zapchatý nos, kašeľ či horúčky. Jedine som pociťoval silnú svalovú slabosť. Bol som brutálne unavený, ako keby som práve dobehol tri maratóny naraz,"prezradil moderátor v najnovšom rozhovore pre portál refresher.sk. Cifra narozdiel od kamaráta Viktora Vinczeho, ktoý tiež bojuje s nákazou, no s oveľa horšími príznakmi, sa už má lepšie.

Sajfa má zatiaľ slabé príznaky, najhoršia z nich je svalová slabosť. Vraj má konečne čas na pleťové masky. Zdroj: INSTAGRAM

"Tá svalová slabosť už takmer úplne odišla, ale stále nie som stopercentne fit, to ani zďaleka. Ale je zaujímavé, že keby som tento stav cítil niekedy pred rokom, tak by som si asi dal nejaký paralen a šiel by som normálne do roboty. Samozrejme to nechcem zľahčovať, ale u mňa sa to prejavuje podobne ako typický chrípkový stav,"vysvetľuje rádioy spíker, ktorý sa stretol aj so špekulatívnymi reakciami na jeho chorobu.

"Je možné, že pod nejakými inými článkami pár ľudí pracovalo so špekuláciami, že mi niekto zaplatil, aby som sa dobrovoľne nakazil a aby som tým šíril osvetu o tom, že je to naozaj nebezpečná vec. Je to, samozrejme, nezmysel, že by som sa za peniaze nechal zámerne nakaziť,"dodal pre spomínaný portál.

