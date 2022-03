Vojna na Ukrajine nás núti reagovať na nové výzvy, čo plánuje rezort obrany a sme vôbec v bezpečí ? Ako sme pripravení vojensky či humanitárne? Na tieto témy mali do relácie Na hrane prísť diskutovať minister obrany Jaroslav Naď a bývalý predseda NR SR Andrej Danko. Spíker Sajfa si preto do JOJ-ky poriadne kopol. Relácia sa však nakoniec ani neodvysielala.

Andrej Danko len pred pár dňami vyhlásil, že „túto situáciu nie je možné jednoznačne vyhodnocovať ako útok zo strany Ruska. Aj preto, keď diváci zbadali, koho JOJ-ka do relácie zavolala, ostali pohoršení. „V čase, keď svet blokuje dezinfoweby, ľudí a ruských trollov, tak JOJ pozve do diskusie Danka, aby šíril nezmysly. Je to hanba a výsmech Ukrajine,” ozvali sa Slováci a na stránke relácie Na hrane zanechali takmer 800 nahnevaných komentárov.

Verejne sa k tomu vyjadril aj moderátor Sajfa. „Prepáčte, TV JOJ, ale to naozaj sa k téme vojny na Ukrajine má vyjadriť mimoparlamentný politik? Lebo má opačný názor? Lebo viem, že súvisle o tom nevie rozprávať,” napísal na sociálnej sieti. Nevedel pochopiť ani ministra obrany, prečo s tým súhlasil. „A Jaro Naď, prečo do tohto idete? Hlavne, že sa vypínajú Hlavné správy, ale potom top dezinformátor ide do telky, všetko pre sledovanosť. Mal ísť Danko radšej do Survivor,” dodal rozčarovaný moderátor.

Minister obrany Jaroslav Naď však svoju účasť v relácii na poslednú chvíľu musel zrušiť. "Chcem Vás informovať (kým mi zaberajú lieky a som schopný písať), že žiaľ zo zdravotných dôvodov musím zrušiť dnešný a zajtrajší program. Budem ok, len obličkový kameň si vybral ten “najvhodnejší” čas a minimálne dnes a zajtra budem v nemocnici. Držte sa a hlavne v zdravíčku," informoval minister na sociálnej sieti.

