„Logo si muselo zachovať existujúce dedičstvo značky, zostať rozpoznateľné a fungovať na viacerých platformách. Na dosiahnutie tohto cieľa bolo logo TV Markíza zjednodušené, aby sa zvýšila jeho funkčnosť. Teraz sa ľahšie používa a ikonickému „M“ sa dostalo oveľa väčšieho významu. Súčasťou grafického vizuálu je tiež úplne nové písmo a tento čistý moderný a príjemný font dodáva Markíze ešte sviežejší vzhľad,“ vysvetlila Jana Vavreková, vedúca kreatívneho oddelenia v rámci Centra marketingu skupiny Markíza.

Divákom sa však zmena vôbec nepáči. ,,Už neviete, kde všade vopchať tú Ukrajinu! Veď načo zmena loga a farby ? Predtým bolo krajšie,, ,,Nie nepáči, to už nemá s markízou nič spoločné," ,,Vôbec sa mi to nové logo nepáči, je také o ničom... Na tom starom logu bolo aspoň vidieť, že tou bielou farbou bolo zvýraznené M ako Markíza, ale na tomto novom to vyzerá ako kopce a nie ako M a dosť to pripomína Ukrajinu, keďže aj tie farby sú tmavšie. Ten, kto toto nové logo robil, si nedal veľa námahy, mohlo to byť prepracovanejšie, možno lepšie ako to staré. Za mňa NIE, nepáči sa mi," kopili sa komentáre. Slováci však akoby zabudli, že Markíze sa od jej úplného začiatku hovorí modro-žltá televízia a zmena loga rozhodne s Ukrajinou nemá nič spoločné.

Nové logo vo videu promovali aj manželia Adela a Viktor Vinczeovci. ,,Ikonické logo televízie Markíza prešlo moderným refreshom. Páči sa aj vám?" znie popis pri videu. Prekvapivo, do hádky o nové logo sa pod týmto príspevkom pridal aj Sajfa. ,,Najväčšia hlúposť je pýtať sa ľudí. Nerobte to. Čo sa majú ľudia k tomu čo vyjadrovať? Ponecháte si teda to staré?" odkázal Markíze. ,,Sajfa, názor veľmi oceníme, logo ale nezmeníme," odpísali mu okamžite z televízie. Moderátor však pokračoval. ,,Markíza, to je ale presne to, že sa pýtame stále ľudí len na názor. Prečo by vás mal trápiť ich názor? Iné by bolo, keby ste povedali - vymyslite nám logo a my ho použijeme. Takto spravíte všetko, zmeníte logo a potom sa pýtate na názor. A potom ste smutní, že ľudia vypisujú, že je hnusné, odporné, a to predtým bolo lepšie. Viete čo myslím?" reagoval Sajfa.

A čo na tieto nezmyselné obvinenia, že logo má ukrajinské farby, hovorí Markíza? ,,Zvýšený záujem o inováciu vizuálnej identity skupiny Markíza ukazuje, že verejnosti na našich televíziach záleží a majú k nim silný emocionálny vzťah. Žijeme v slobodnej krajine, je správne, že ľudia majú možnosť vyjadriť svoj názor. Samozrejme, niektoré názory, najmä tie, ktoré naše farby, ktoré máme od vzniku Markízy teda od roku 1996 akýmkoľvek spôsobom spájajú s Ukrajinou vyvolávajú úsmev na tvári a to je v poriadku. Naša vynovená identita nemá nič spoločné s Ukrajinou, ani Švédskom, ani žiadnou inou krajinou, či národom, jednoducho prirodzene nadväzuje na dedičstvo vývoja značky od jej vzniku," napísal nám riaditeľ centra marketingu Michal Borec.

