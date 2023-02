Písal sa rok 2011 a drsný raper Rytmus sa vtedy rozišiel s dlhoročnou partnerkou Andy Práznovskou, ktorá bola aj jeho manažérka. Dvojica to spolu ťahala šesť rokov. Zoznámila ich kedysi speváčka Tina, ktorej tiež Andy robila manažérku a robí ju dodnes. Zaľúbenci sa mali rozísť údajne po tom, ako sa raper zahľadel do popovej divy Dary Rolins.

Jasmina a Patrik majú šťastie nielen v láske... Zdroj: Instagram/jasmina_alagic

V roku 2013 prasklo, že Rytmusova ex sa dala dokopy s exotickým partnerom Félixom, ktorý v tom čase manažoval jednu z pražských diskoték. Tri mesiace na to už brunetka priznala, že pod srdcom nosí ich spoločné dieťa. V tom istom čase bola tehotná aj speváčka Tina. No a práve Tina tiež vytsúpila na nedávnom koncerte Dary Rolins v Prahe, kde ju doprevádazala aj jej dlhoročná manažérka a Rytmusova ex Práznovská. Zábery z akcie odvysielala aj markizácka Smotánka, kde sa objavila aj Andy. Tá dnes holduje kratším vlasom po plecia.

Prečítajte si tiež: