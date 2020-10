Moderátorka Jasmina Alagič (31) s manželom Patrikom Rytmusom Vrbovským (43) a malým Sanelom (1) pred pár dňami vyrazili na dovolenku. Za destináciu si zvolili slnečnú a exotickú Kubu. No nejde o dovolenku iba v trojici. So sebou si pribalili aj rodinnú známu.

Jasmina a Gabika Drobová mali vždy nadštandardné vzťahy a často spoločne trávia čas. Drobová pomohla moderátorke s kariérou, so svadbou a je akoby súčasťou jej rodiny. Nie raz sa totiž Alagič vyjadrila, že Gabiku považuje akoby za svoju druhú mamu.

Jasmina na dovolenke. Zdroj: Instagram

A keďže manželia si ešte pred zákazom vychádzania zbalili kufre a sadli do lietadla, „zbalili“ so sebou aj známu blondínku. „Mladý ma zobral na dovolenku. Proste som na tých zajačikov. Len neviem, či toto už nie je moc. Jasné, že žartujem. Chcem vám vyčariť úsmev na tvári tak, ako to dokázal tento malý poklad. Hádam sa mi to podarilo,“napísala Drobová k fotke, na ktorej je s ňou aj Rytmusov syn Sanel. Vyzerá to tak, že si to spoločne poriadne všetci užívajú.