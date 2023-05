Česká legenda si pripísala dominantné víťazstvo na body. "Je to blázon. Na to, že je je to amatérsky športovec, hlavu ma betónovú ako ja. Klobúk dole pred ním," povedal Kníže po zápase na adresu Rytmusa. Od začiatku vyvinul na rapera enormný tlak a nepustil ho absolútne k ničomu. Zatláčal ho do rohu, kde triafal tvrdé údery. Rytmus však ustál veľké množstvo úderov a dostal sa aj z počítania v treťom kole, za čo si vyslúžil obrovský rešpekt a uznanie! "Takýto tlak som ešte ani nezažil. Všetka česť, že som od neho dostal na gebulu také petardy," povedal Rytmus po nesmierne namáhavom zápase.

Patrik Rytmus Vrbovský počas podujatia Fight Night Challenge 4 v Trnave. Zdroj: MICHAL SMRČOK

